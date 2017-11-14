Более 438 тыс. человек не трудоустроены в Казахстане

Астана, , 13:17 — REGNUM В Казахстане более 438 тыс. человек не трудоустроены, соответствующие данные опубликованы 14 ноября на сайте министерства национальной экономики республики.

«Численность безработных в октябре 2017 года, по оценке, составила 438,2 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на конец октября в органах занятости страны были зарегистрированы 134,6 тыс. человек, что составляет 1,5% к рабочей силе.

Напомним, среднемесячная заработная плата одного работника в Казахстане в октябре 2017 года составила 149,9 тыс. тенге (26,68 тыс. рублей).

Среднедушевые номинальные денежные доходы в сентябре составили 79,39 тыс. тенге (+4,3% к сентябрю 2016 года), реальные доходы в отчетный период уменьшились на 2,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дусейнова заявила, что в 2017 году в стране было выявлено более 300 тыс. неофициально трудящихся граждан.

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