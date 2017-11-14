В Чечне предлагают создать центр реабилитации вернувшихся из Сирии женщин

Грозный, , 13:02 — REGNUM Возвращенным на родину российским гражданам требуется помощь в реабилитации. Ее можно было бы оказывать в специальном центре. Создать такой на территории Чечни предлагает правозащитница Хеда Саратова. По мнению члена совета по правам человека в Чечне, вывезенные из зоны боевых действий в Ираке и Сирии люди могли бы в нем адаптироваться к мирной жизни.

Людей, приезжающих из стран, охваченных войной, как считает Саратова, необходимо направить в правильное русло, дать им возможность участвовать в общественной жизни республики и страны. Кроме того, вернувшиеся из горячих точек помогут своим примером на основе личного жизненного опыта остановить молодежь от попыток примкнуть в боевикам.

«Когда эти люди вернулись и говорят: «Мы там были, мы вернулись, мы поняли, что это ошибка — нас обманули», — то тут реакция совершенно другая», — приводит слова правозащитницы ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 13 ноября, в аэропорту Грозного приземлился самолет с женщинами и детьми, вывезенными из Сирии. В группе был 41 человек, среди которых 12 женщин и 29 детей. Помощь в возвращении им оказывал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по поиску и вывозу в Россию российских граждан не будет прекращена, до тех пор, пока «в полной мере не будет выполнена задача». Он пообещал, что «не оставит в беде ни одного гражданина РФ».

Напомним, всего с лета 2017 года удалось возвратить в Россию из Сирии и Ирака 89 человек, среди которых не только уроженцы Северного Кавказа и других субъектов РФ, но и граждане Узбекистана и Казахстана.

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