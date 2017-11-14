В Минске из больницы выпишут ребенка, едва не утонувшего в Свислочи

Минск, , 12:53 — REGNUM В Минске из детской клинической больницы в ближайшее время будет выписан школьник, который был спасен после падения в реку Свислочь, сообщила 13 ноября заместитель главного врача по медицинской части 2-й городской детской клинической больницы Минска Алла Бегун.

«Состояние мальчика хорошее. Он полностью восстановился. В среду мы планируем выписать его домой», — цитирует БЕЛТА Бегун.

Она добавила, что 9-летний мальчик находится в приподнятом настроении и хочет быстрее вернуться домой. В настоящее время он находится в кардиологическом отделении больницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября школьник едва не утонул, когда поскользнулся и упал в реку. Он уже начал тонуть, но рядом оказался одноклассник и случайная прохожая, которые начали звать на помощь.

Тонувшего мальчика спас 16-летний парень, который прогуливался с подругой. Подбежав к месту происшествия, он скинул верхнюю одежду и бросился в реку. Из воды ребенка удалось достать, когда у него уже остановилось дыхание и сердцебиение. Медики смогли восстановить сердечную деятельность ребенка. Мальчик был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Мэр Минска на оперативном совещании в Мингорисполкоме поручил торжественно поощрить молодого человека на уровне районной администрации.

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