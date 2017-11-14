В Новосибирске директор УК подал в суд на обком КПРФ

Новосибирск, , 12:53 — REGNUM В Новосибирской области директор управляющей компании подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к региональному отделению КПРФ. Как сообщили ИА REGNUM в Октябрьском суде Новосибирска, исковое заявление поступило от Сергея Соловьёва, который требует компенсации морального вреда за размещение на сайте КПРФ статьи «Управляющая компания вымогала деньги за муниципальное помещение».

«Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 6 декабря 2017 года», — уточнили в суде.

В указанной новости, которая появилась на сайте новосибирского отделения КПРФ ещё 18 августа 2017 года, рассказывается о том, что жительница Калининского района Анна, занимающаяся бизнесом, связанным с пошивом одежды и обуви, была вынуждена закрыть производство в центре Калининского района и решила продолжить своё дело на территории микрорайона «Родники», где проживала.

«За поддержкой в предоставлении помещения обратилась к представителям депутатского корпуса, а именно небезызвестной здесь семьи Сидоренко. В предоставлении муниципального помещения посодействовали. Дело, как говорится, пошло на лад. Договорились, что поскольку бизнес — социально ориентирован, оказывает услуги населению, то помещение предоставляется безвозмездно. Однако, спустя несколько месяцев к предпринимательнице, как она рассказывает, явился представитель «Сибирской инициативы» некто Соловьёв, являющийся «правой рукой» семьи Сидоренко, который от имени своих доверителей выставил счёт за несколько месяцев на 160 тысяч рублей», — указывается в материале.

Отметим, что на обслуживании общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по эксплуатации жилья «Сибирская инициатива» находятся более 200 многоквартирных дома в Калининском районе Новосибирска.

Согласно данным из ЕГРЮЛ, УКЭЖ зарегистрироана в 2011 году. Директором организации является Иван Сидорненко, учредителями — Владимир Каличенко и Елена Сидоренко, которые также возглавляют строительную компанию «Энергомонтаж». Сергей Соловьёв, который подал иск в суд на новосибирский обком КПРФ, является исполнительным директором управляющей компании по эксплуатации жилья «Сибирская инициатива».