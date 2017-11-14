Студенты в Армении идут на крайние меры

Ереван, , 12:26 — REGNUM Студенты, выступающие против инициированного министерством обороны Армении законопроекта, ограничивающего право на отсрочку от армии, сегодня объявили бессрочную голодовку.

Представитель инициативы «Во имя развития науки» Давид Петросян в прямом эфире Facebook Live заявил, что пять студентов объявляют голодовку. При этом четверо из них, по его словам, уже отслужили в армии.

«Основная цель голодовки — отмена законопроекта», — сказал он.

Кроме того, студенты крайне возмущены поведением депутатов от правящей Республиканской партии Армении, которые в составе постоянной комиссии парламента Армении по обороне, национальной безопасности и внутренним делам провели фактически тайное, ночное заседание и одобрили на нём спорный законопроект, который отправлен на второе чтение на пленарное заседание парламента.

По словам заместителя министра обороны Армении Артака Закаряна, никаких изменений, связанных с правом на отсрочку от службы в армии, в проект закона «О военной службе и статусе военнослужащего» внесено не было. Он подчеркнул, что касающиеся отсрочки положения, содержащиеся в принятом в первом чтении законопроекте, сохранены в представляемом во втором чтении документе в неизменном виде. Следовательно, по словам замминистра обороны, об уступках, как это утверждают СМИ, не может быть и речи.

Студенты объявили голодовку в одной из аудиторий Ереванского государственного университета (ЕГУ).

«Призываю не ломать дверь аудитории, избегать провокаций. Мы не собираемся вступать ни с кем в спор», — добавил Давид Петросян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября парламент Армении принял в первом чтении проект закона «О военной службе и статусе военнослужащего». Согласно законопроекту, отсрочку от службы в армии получат лишь те граждане, которые заключат контракт с министерством обороны, обязуясь в ходе учебы пройти военную подготовку, а после окончания учебы пройти военную службу в месте и на условиях, указанных министерством обороны, причем служить они будут уже не два, а три года. В противном случае, когда им исполнится 18 лет, они будут призваны в армию сроком на два года. Министерство в свою очередь обязуется платить за учёбу студента, а по окончании присвоить ему звание лейтенанта, что позволит получать офицерскую зарплату во время службы.

9 ноября представители протестующих студентов встретились с премьер-министром Кареном Карапетяном, министром образования и науки Левоном Мкртчяном и министром обороны Вигеном Саркисяним. Последний, в частности, заявил, что если кто-то считает, что есть категория граждан, которые не должны служить, он с этим принципиально не согласен.

«Никакой протест или забастовка не убедят меня в обратном», — подчеркнул глава Минобороны Армении.

После встречи студенты заявили, что не удовлетворены ее результатами и продолжат акции протеста.

Представители научного сообщества Армении также выступают с критикой законопроекта, выражая серьезную обеспокоенность в связи с положением об отмене права на отсрочку от армии.

Согласно их мнению, если это делается для пополнения контингента армянской армии, то мера будет не вполне эффективной, поскольку на сегодня отсрочку от армии в аспирантуре получают всего 140 человек, что является несущественной цифрой в масштабах ВС. Отмечается, что даже если 10 из 140 аспирантов станут учеными, это будет куда большей пользой для науки и государства, чем их служба в армии, не говоря о необходимости омоложения кадров профессорско-преподавательского состава, что является серьезной проблемой для вузов и страны в целом. Критики также указывают, что данная инициатива нанесет серьезный вред науке и научной деятельности, поскольку некоторые специальности, факультеты, на которых большинство учащихся — мужчины, как, например, направление радиофизики, просто лишатся студентов и закроются.

Кроме того, подчеркивают представители научного сообщества, ошибочно мнение о том, что после армейской службы истинно желающие учиться продолжают образование с куда большим усердием и рвением: в вузах всегда есть льготные бесплатные места для отслуживших в армии, однако число заявителей отнюдь не велико. Более того, подчеркивают специалисты, если призываться будут одни только 18-летние, это снизит образовательную планку военнослужащих, приведет к усилению неуставных отношений, росту числа инцидентов в рядах ВС и окажет влияние на духовно-нравственную атмосферу в армии.

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