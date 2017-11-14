Кризис в Якутии ударит по зарплатам жителей республики?

Якутск, , 12:40 — REGNUM Якутянам рекомендуют не ждать тринадцатых зарплат и расчётов за декабрь до Нового года, чиновников республики просят ходить на работу в глаженой одежде и чистых ботинках, руководство Усть-Алданского района уговаривают поторопить достройку не открытой к 1 сентября школы, в Ленском районе победу на выборах прочат кандидату «против всех», а напавшего на журналистов владельца молодёжного портала считают нужным наказать как следует, подробности главных тем СМИ Якутии 14 ноября в обзоре ИА REGNUM.

Зарплаты не будет?

Якутянам рекомендуют не ждать зарплаты за декабрь до новогодних праздников, а о тринадцатой зарплате забыть вообще. Такой прогноз опубликовало ИА SakhaDay, которое считает, что такие ограничения ждут в том числе сотрудников министерств, аппарата главы и правительства республики, крупных градообразующих предприятий региона — ГУП ЖКХ, Ленского объединённого речного пароходства (ЛОРП), авиакомпании Якутия, Якутугля, предприятий сельского хозяйства, таких как Нерюнгринская птицефабрика, «Туаймада Лизинг» и тому подобные.

Причиной этих проблем издание со ссылкой на собственного эксперта называет финансовые проблемы организаций, возникшие из-за низких цен на нефть, санкций, экономического и финансового кризиса. Есть и республиканские факторы: уменьшение платежей АЛРОСА из-за аварии на руднике «Мир», возврат переплаченных авансовых платежей по налогам нефтяным компаниям, налоговые льготы на имущество и прибыль недропользователей Якутии, снижение объемов финансирования из федерального бюджета.

«В целом, наблюдается недостаток оборотных средств и большая долговая нагрузка почти у всех предприятий республики, — утверждает источник республиканского СМИ. — Ранее это сдерживалось программой госгарантий из республиканского бюджета, на деле лишь еще больше усугубившее проблему, позволившее предприятиям непомерно нарастить кредиторскую задолженность перед банками. Если раньше программа госгарантий исчислялась в пределах 300−400 млн и то для обеспечения северного завоза, то сейчас, по сути, идет на покрытие убытков и пополнение оборотных средств крупных предприятий. И составляет уже миллиарды».

Спросите у директора

Руководство Усть-Алданского района Якутии не в курсе, почему школа в селе Борогонцы не была отремонтирована вовремя, не открылась 1 сентября и не работает до сих пор. Дети учатся в четырёх разных учреждениях населённого пункта, чиновники не в курсе происходящего, а директор школы отказывается комментировать ситуацию, пишет «Блокнот Якутска».

Ремонт обещают закончить к Новому году, но обеспокоенные ситуацией ученики и их родители уже устали ждать и интересуются причинами, по которым школу не подготовили к занятиям вовремя. Застать главу села Алексея Федотова на рабочем месте не удалось, а его первый заместитель Сергей Бурнашев был не в курсе ситуации. Директор школы Семён Бурнашев оказался очень занятым человеком и не стал рассказывать о проблемах. «Я сейчас очень занят. Я вам перезвоню», — сообщил он журналистам и пропал.

Прокурор района Павел Антипин признал, что ситуация с СОШ №1 находится у него на контроле, но пока никаких мер к чиновникам, затянувшим ремонт школы, не принималось, так как по графику ремонт этой школы должен быть закончен в конце декабря.

По информации издания подготовить школу к занятиям можно было бы и раньше, но первый тендер на эти работы был проведён с нарушениями.

И снова «против всех»?

Ленский район 26 ноября выберет главу муниципалитета, напоминают «Вести Якутии». Издание предполагает, что избиратели отдадут свой голос кандидату «Против всех», способствует этому о, что уже трое кандидатов выбыли из предвыборной гонки. Один из претендентов в главы Владимир Ю считает, что зарегистрировать его кандидатом ТИК отказался несправедливо и вопреки мнению ЦИК республики.

Теперь кандидатов осталось семеро вместо десяти, но, по мнению республиканского издания, выбор всё равно небольшой. Так, исполняющий обязанности главы района Василий Лукьянцев хоть и баллотируется от «Единой России», но на самом деле коммунист, при котором в администрации района уже случилось несколько скандалов. Другой раньше любимый ленчанами кандидат Жумарт Абильманов разочаровал жителей района участием в скандале с главой Ленска Александром Хоруновым: бывшие друзья не поделили деньги за подряд.

Сам также претендующий на кресло руководителя муниципалитета Хорунов тоже уже не тот, и избирательную компанию в главы Ленска выиграл совсем с небольшим отрывом. Кроме прочего, многие жители Ленска отметили и сильное влияние супруги мэра на принимаемые им решения.

Остальных четверых претендентов в кресло главы Ленского района «Вести Якутии» называют техническими, утверждая, что самый авторитетный кандидат — «против всех».

Следите за причёской

Чиновникам республики прописали следить за своим внешним видом. Требования к форме и состоянию одежды и обуви изложены в подписанном руководителем администрации главы и правительства Якутии Фёдором Борисовым № 45-ПА «Об утверждении требований к внешнему виду лиц, находящихся в здании администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия)», пишет ИА SakhaLife. С содержанием документа уже знакомят членов правительства и администрации главы региона.

Мужчин просят одеваться в деловые костюмы, выбирая рубашки белого и голубого цвета или других светлых тонов, из аксессуаров положен галстук. Только в жару чиновникам разрешили приходить без галстука и пиджака в рубашках с коротким руковом.

Женщинам разрешили приходить на работу в госорганы в деловых костюмах, в том числе и брючных, но обязательно классического стиля. Рекомендовано также деловое платье. Одежду с изображением людей и животных, а также надписями, равно как и спортивную, чиновникам носить теперь запрещено. Кроме того, женщинам рекомендовано проявлять сдержанность в использовании косметики, парфюмерии, ювелирных украшений и других аксессуаров. Чиновникам также вменено в обязанность чистить ботинки и гладить брюки и следить за своей прической, добавляет также ознакомившийся с документом «Блокнот Якутска».

Отголоски дремучих времён

Якутия.инфо продолжает муссировать тему нападения на своих журналистов после публикации информации о профинансированном на бюджетные деньги и теперь уже недействующем молодёжном портале. Давление на журналистов тогда оказал владелец этого ресурса Николай Фомин. Издание публикует мнение политолога и журналиста Виталия Обедина, который считает произошедшее (оскорбления, применение электрошокера и несколько ударов рукой) не хулиганством и бытовухой, а именно уголовным преступлением.

Совет главных редакторов Якутии также возмущен фактом нападения 3 ноября 2017 года на журналистов информационного портала и подготовил официальное обращение в адрес министра МВД по республике Владимира Прокопенко с просьбой взять дело под личный контроль.

«Данный случай мы рассматриваем как угрозу личности и здоровью человека, а также как прямое нарушение права журналистов на информирование, проведение журналистского расследования, воспрепятствование работе средств массовой информации. Угрозы, прозвучавшие в их адрес, являются, попыткой вмешательства в деятельность СМИ и права на распространение информации, гарантированное федеральным законом «О средствах массовой информации», — заявили представители профессионального объединения.

Представитель отделения ОНФ Якутии Антон Жондоров также считает произошедшее недопустимым и намерен обратиться с целью защиты журналистов в специальный центр при «Народном фронте» по содействию и поддержке СМИ, в том числе и не государственных. Общественник предлагает осудить Николая Фомина в качестве примера для всех остальных «такого же уровня мышления, как и он».

Опрошенные изданием предприниматели республики считают совершённое нападение отголоском дремучих времён, а союз журналистов с таким наглым поведением сталкивается впервые. Все опрошенные сошлись во мнении: по инциденту обязательно нужно принять меры.