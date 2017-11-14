Новогодний праздник в Петербурге будет здоровым и патриотическим

Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Всероссийский Дед Мороз прибудет в Петербург 23 декабря. Об этом на заседании городского правительства 14 ноября сообщил глава комитета культуры Санкт-Петербурга Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

В 17:00 23 декабря на Дворцовой площади начнется интерактивная программа, а в 18:00 — официальная церемония открытия праздничного сезона, который продлится до 7 января. Дед Мороз прибудет на церемонию на сказочном паровозе в окружении своей свиты. В тот же день планируется массовый забег «дедов морозов», старт которому даст главный волшебник праздника. В Петербурге он также успеет посетить городские детские больницы №1 и №2, Центр для детей-сирот и Детский хоспис.

31 декабря Невский проспект закроют для машин уже в 21:00, метро же, по сложившейся традиции, будет работать всю ночь. Новогодние гулянья начнутся в 23:00. Две сцены будут установлены у главного портика Большого Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице. На Дворцовой площади участников ждут танцы, караоке со звездами, битва хоров, а также будет презентован логотип, посвященный празднованию 315-летия Петербурга в 2018 году. Всю ночь будут работать передвижные кафе быстрого питания.

В 03:00 над акваторией Невы запустят фейерверк. «Он будет в этом году более ярким и продолжительным, чем в предыдущие годы», — обещал Констаантин Сухенко. В 04:00 праздничная программа завершится.

Рождество в Петербурге будут вновь отмечать на Соборной площади Петропавловской крепости в 12:00 7 января. Праздник ориентирован на семейную аудиторию, горожан ждут артисты, мастер-классы, интерактивы. Метро в ночь на Рождество также будет работать круглосуточно.

Федеральный инспектор в Петербурге Сергей Миненко поинтересовался у Сухенко, что комитет предпринял, чтобы широко распространить среди молодежи информацию о грядущих праздниках, и есть ли в них элемент патриотического воспитания.

«Нельзя сказать, что мы как-то специально занимались патриотическим воспитанием. Праздник и так запланирован в русле традиционных наших требований морали и нравственности. Мы делаем праздник таким, каким он должен быть», — сказал Сухенко.

Тогда Миненко напомнил ему требование президента РФ Владимира Путина продвигать среди молодежи с помощью IT-технологий идеи патриотизма и здорового образа жизни. «Мы будем подавать чай и кофе», — привел пример такого «продвижения» Константин Сухенко.

Впрочем, губернатор Георгий Полтавченко похвалил Миненко за хорошую идею.

«Я надеюсь, что это будет так, как вы говорите, в наших традициях. Но нужно широко популяризировать мероприятия среди молодежи. Молодежь сегодня активно работает в интернете, надо подумать, как в сети «Интернет» широко распространить информацию», — заметил градоначальник.

В этом году праздничное убранство в Петербурге появится уже к 1 декабря, после жалоб горожан, недовольных, что в прошлом году новогодние огни зажглись в последние дни месяца. На улицах установят 57 искусственных елей, самая высокая из них, 25-метровая, появится на Дворцовой площади.

Дворцовый мост получит новое оформление с помощью объемно-пространственных световых композиций в виде ротонд, будут подсвечены инженерные особенности Троицкого моста и «внутренности» Большеохтинского моста, что произойдет впервые, а также четыре мостика в районе Михайловского замка. Кроме того, полностью обновлено оформление Московского проспекта, а в сквере у Казанского собора впервые появится рождественский вертеп. С 1 по 30 декабря на Малой Конюшенной улице также будут работать рождественские Книжные аллеи.

Как сообщили 14 ноября в городском комитете по развитию туризма, Санкт-Петербург входит в первую тройку городов России для отдыха в новогоднюю ночь 2018 года. Туристы бронируют жилье в Санкт-Петербурге на новогодние праздники, включая новогоднюю ночь, в среднем на 5,5 ночей.

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