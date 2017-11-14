Здравоохранение Хабаровского края: бунт медиков и два министра «у руля»

Хабаровск, , 12:32 — REGNUM В Хабаровской горбольнице протестуют медики, в минздраве региона де-факто два министра, активист ОНФ предложил сменить руководство всех министерств и ведомств, а регион занял первое место в коррупционном рейтинге ДФО, подробности самых значимых событий Хабаровского края 14 ноября в обзоре ИА REGNUM.

В Хабаровске бунтуют медики: «Наша зарплата стремится к нулю»

Затяжной конфликт между руководством горбольницы и коллективом угрожает здоровью пациентов.

В хабаровской городской больнице №11 зреет самый настоящий бунт персонала. Медсестры утверждают, что им снижают заработную плату, а руководство лечебного учреждения заявляет, что протест не имеет под собой почвы, сообщило ИА «Амурмедиа».

Читайте также: Главврача в Хабаровском крае уличили в запредельных семейных зарплатах

В городской клинической больнице №11 города Хабаровска коллектив медсестёр заявил о том, что не в силах терпеть невыносимые условия труда, урезанные зарплаты и возмутительное отношение начальства.

Медики утверждают, что давно забыли, что такое положенные им стимулирующие надбавки. А больничное руководство в ответ на просьбы прояснить ситуацию отвечает:

«Если вам что-то не нравится — звоните в минздрав».

Три года назад, после прихода нового главврача, на больницу обрушился настоящий град судебных исков: иски от персонала в связи с нарушением трудовых прав, иски от пациентов в связи с нарушением их прав. Все иски больница проиграла.

И по сей день лечебное бюджетное учреждение выплачивает огромные суммы по исполнительным листам.

«Чтобы решить финансовые проблемы, руководство урезало штат, уволило нескольких врачей, у больницы огромные финансовые трудности. Их решают за наш счет. Нам стали сокращать ставки, урезать доплаты! Про премии и доплаты за последние два года мы не слышали ни разу. Администрация больницы с нами на диалог не идёт. Поэтому мы решили объединиться и написать письмо в надзорные органы — в прокуратуру, министерство здравоохранения», — написали в своем обращении в редакцию медики горбольницы №11.

Сотрудники также жалуются на разруху в стенах лечебного учреждения, на равнодушие тех, кто за это отвечает. На то, что зарплаты стремятся к нулю. Жалуются на то, что отделением анестезиологии и реаниматологии руководит человек, не имеющий даже сертификата анестезиолога.

Однако в руководстве больницы, отвечая на официальный запрос СМИ, все жалобы медсестер назвали «пустыми протестами».

«Структура заработной платы в больнице не менялась с 1 декабря 2015 года, когда вступило в силу Положение об оплате труда», — ответил юрист горбольницы.

Между тем ситуации не один день и даже не один год. В 2015 году скандал, связанный с горбольницей №11, уже выливался на страницы региональных СМИ. И тогда ситуация была аналогичной: медики увольнялись и жаловались на хронические нарушения в сфере выплат заработной платы, а руководство утверждало, что это неправда.

Аналогичная ситуация, имевшая место в 2015 году в СПВ Ванино Хабаровского края, когда коллектив ЦРБ дошел до Госдумы РФ, требуя возбудить уголовное дело в отношении главврача, которая трудоустроила в лечебное учреждение всю родню и платила ей огромные зарплаты, в то время как врачи получали копейки, завершилась возбуждением уголовного дела и сменой руководства райбольницы.

Читайте также: Дела семейные: как главврач райбольницы платит зарплату себе и мужу

Стремишься показать себя эффективным менеджером? Марш в СИЗО!

Это е анекдот. Это реальная ситуация, которую сегодня обсуждает весь Хабаровский край. Суть в следующем. Некоторое время назад регион узнал о том, что несменяемый много лет министр здравоохранения региона Александр Витько стал фигурантом уголовного дела.

Следователи краевого СК посчитали, что при закупке дезинфицирующих средств для больниц региона имело место вмешательство минздрава в коррупционных целях, сообщило ИА «ДВ-Новости».

История началась с распоряжения федерального минздрава, в котором говорилось о том, что в целях упрощения процедуры обеспечения медучреждений дезинфицирующими средствами рекомендуется проводить торги не на все больницы, а «оптом»: на одно лечебное учреждение. А уж затем распределять их по всем остальным. По этому поводу проводилось совещание при губернаторе края. Глава региона план закупок одобрил и поручил подготовить всё необходимое. Масса чиновников принимала участие в процессе. Закупались дезинфицирующие средства у подмосковной компании «Новодез».

Потом — как гром среди ясного неба новость: в отношении Александра Витько возбуждено дело.

Особенно поразил хабаровских журналистов мотив, приведенный следователем в качестве обоснования заинтересованности министра в коррупционной, по его мнению, деятельности:

«Александр Витько стремился выглядеть в глазах губернатора Хабаровского края эффективным менеджером».

Так и написал в официальном документе, который лёг в основу уголовного дела. Удивила такая «мотивация» не только журналистов.

После того как уголовное дело в отношении министра Витько просуществовало ровно одни сутки, заместитель прокурора Хабаровского края Слава Когай его отменил.

«Стремление показать себя эффективным руководителем является деловым качеством любого руководителя и не может служить мотивом преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ», — написал Когай в своём постановлении.

Казалось бы, вопрос исчерпан, но нет. В этом деле были и стороны, считавшие себя пострадавшими: краевая клиническая больница №1 (посчитавшая, что ее обошли при назначении торгов) и прежний поставщик дезинфицирующих материалов — ООО «Альфамед». Обе структуры подали на прокуратуру в суд.

Судья Центрального районного суда Ярослав Сидоров постановление прокурора Когая отменил. Прокуратура, в свою очередь, тоже обратилась в суд с иском — об отмене решения судьи Сидорова.

«Дело моё сложное, со множеством подводных камней. Одно могу сказать точно: я действовал строго в рамках закона и выполнял распоряжение руководства. Не льщу себя надеждой, что я такой уж незаменимый. Но вот у меня в папке лежат письма на имя президента России и министра здравоохранения РФ. В них я указываю факты: за последние месяцы в Хабаровском крае произошел подрыв безопасности здоровья населения. Только из центра ядерной медицины уехали трое сотрудников самой высокой квалификации. А ведь их обучали за счет бюджета края, стажировали, они осваивали передовые медицинские технологии, в том числе лечения онкологии. Нездоровая ситуация со здравоохранением в крае сложилась в том числе и из-за атаки на меня. Причины я назову несколько позже», — сказал министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

Таким образом в регионе сложилась парадоксальная ситуация: здесь теперь сразу два министра здравоохранения. Первый — Александр Витько, который находится в отпуске. Второй — и.о. министра Кирилл Пошатаев, экс-главврач хабаровской краевой клинической больницы №2.

Читайте также: В Хабаровском крае острая нехватка инсулина: число диабетиков растет

Между тем из Хабаровского края сегодня бегут не только квалифицированные врачи. Регион стал лидером ДФО по оттоку населения. За первые полгода край покинули 5307 человек.

«…Мы разрушим до основанья. А затем…»

Активист отделения ОНФ в Хабаровском крае Олег Белозеров познакомил общественность региона со своим видением управленческой реформы в регионе. Он убежден, что необходимо полностью заменить всех управленцев во всех региональных ведомствах и министерствах, сообщило ИА «Хабаров today».

«Кадровая политика в крае и в целом по стране вызвала и вызывает много вопросов. На вакантную должность министра образования продвигался руководитель предприятия, что было вполне логично: современное профессиональное образование заточено на подготовку кадров. Но губернатор решил вопрос по-своему. Но возникает вопрос: кто же будет следующим министром? Не удивлюсь, если на это место поставят работника искусства или физической культуры», — заявил активист.

Читайте также: Новая точка роста в кадровом гамбите Дальнего Востока

Активист полагает, что в каждом профильном министерстве и ведомстве необходимо сформировать «костяк» из людей, пользующихся авторитетом в своей профессиональной среде. Весь дальнейший набор сотрудников должны осуществлять только они.

Впрочем, сам активист назвал свое предложение «чем-то из области фантастики».

Первый коррупционный

Хабаровский край возглавил коррупционный рейтинг ДФО. Информацию об этом озвучила Генеральная прокуратура России в разделе правовой статистики.

По итогам десяти месяцев 2017 года именно в Хабаровском крае предлагают больше всего взяток.

Вероятно, это связано со статусом Дальневосточной столицы: чем больше в одном месте чиновников, тем выше вероятность, что кто-то из них нечист на руку, сообщило ИА «Люди-ДВ».

Это правило подтверждает и лидерство Москвы в общенациональном коррупционном рейтинге.

При этом в Магаданской области, на Чукотке и в ЕАО не было установлено ни одного случая взяточничества в 2017 году. В Хабаровском же крае коррупция попадала в поле зрения правоохранительных органов 34 раза с января 2017 года. И это — лишь официальные данные, по доказанным преступлениям.

Читайте также: Хабаровск наращивает долги по зарплате: банкротам нечем платить