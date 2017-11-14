Волонтёрство, ещё одна жертва: МЧС Прикамья о ликвидации ЧС в Ижевске

Пермь, , 11:28 — REGNUM В Пермский край вернулась аэромобильная группировка, которая участвовала в ликвидации последствий ЧС в Ижевске. Пермяки проводили аварийно-спасательные работы, разбор конструкций, спасали и доставляли пострадавших в лечебные учреждения, осуществляли поиск документов, ценных вещей, тех предметов, которые могут быть в дальнейшем пригодиться хозяевам, сообщили 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, что 10−11 ноября удмуртским спасателям помогали 100 сотрудников аэромобильной группировки и 11 единиц техникииз Прикамья. Накануне отъезда в Ижевск пермяки говорили, что пробудут на месте обрушения столько, сколько потребуется. Помощь оказывалась более суток.

«Мы разбирали второй, первый этажи и подвальное помещение, разобрали полностью, достали оттуда строительный мусор, вещи, документы. Спасли кошку, она оказалась живой, правда, хозяева ее не откликнулись. К сожалению, мы обнаружили седьмую погибшую женщину», — сказалначальник аэромобильной группировки Валерий Желтышев.

В ход шли бензорезы, кусачки, шансевый, гидравлический аварийно-спасательный инструмент, лопаты, чтобы можно было разгребать. Также применялись краны для снятия конструкций с вышележащих этажей, представляющих угрозу личному составу, тракторы с ковшами, камазы, грузовики для вывоза строительного мусора. Желтышев подчеркнул, что сил и средств для оказания помощи было достаточно.

Он отметил, что все найденные документы, драгоценности, вещи спасатели передали в следственный комитет, который работал вместе с ними на месте трагедии.

«Что примечательно, там (в Ижевске) очень сильно организовано волонтёрское движение. К нашему лагерю (с башкирскими коллегами мы разбили один лагерь с двумя полевыми кухнями) и другим аэромобильным группировкам волонтёры постоянно подвозили еду: кашу, горячее питье, булочки, конфеты, сахар. Причём приносили они это и нам, и туда, где находились люди, жильцы дома», — отметил Валерий Желтышев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 9 ноября в Ижевске рухнул целый подъезд многоэтажного дома. Основная версия обрушения — взрыв бытового газа. Эпицентр предположительно находился на третьем этаже. Погибло семь человек, пострадали пять. В Удмуртии 11−12 ноября был объявлен траур по погибшим в Ижевске.

СУ СКР по Удмуртии возбудило по факту разрушения жилого дома в Ижевске уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, задержан мужчина, проживавший в квартире, где предположительно прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

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