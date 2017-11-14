Скворцова: Туберкулез в РФ планируется ликвидировать к 2030 году

Москва, , 11:30 — REGNUM Туберкулез планируется ликвидировать к 2030 году, заявила 14 ноября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе выступления на Всероссийской научно-практической конференции «Междисциплинарный подход в решении проблем туберкулеза», сообщает агентство «Москва».

По словам министра, в течение ближайших двух дней ведущие российские и международные эксперты обсудят важнейшие проблемы, связанные с туберкулезом, а также основной итоговый документ глобальной конференции, который получил название Московской декларации.

«Таким образом, фактически мы начинаем серьезнейший цикл политических многосекторальных преобразований в области туберкулеза с единственной целью — ликвидировать эту болезнь к 2030 году», — пояснила Скворцова.

Министр отметила, что положения Московской декларации войдут в документ, который будет принят генассамблеей ООН.

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В ходе выступления Скворцова также сообщила, что смертность от туберкулеза в России ежегодно снижается на 15−17%, а продолжительность жизни россиян за последние 10 лет увеличилась более чем на семь лет.

«Нам удалось за этот же период времени существенно снизить как заболеваемость, так и смертность от туберкулеза — более чем на две трети. Мы достигли 15−17% снижения смертности от туберкулеза в год. В мире снижение ежегодное составляет от 2,2 до 6,5%», — подчеркнула министр, добавив, что темпы снижения заболеваемости в России превышает мировой уровень более чем в два раза.

Напомним, ранее Скворцова заявила, что смертность населения России за восемь месяцев 2017 года снизилась на 2,5% и составила 12,7 случаев на 1000 населения. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 13,0.

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