Экс-глава Балтийского завода реабилитирован по делу о банкротстве

Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений оправдательный приговор Василеостровского районного суда в отношении бывшего гендиректора Балтийского завода Андрея Фомичева, обвинявшегося в преднамеренном банкротстве предприятия. Об этом сообщили 14 ноября в горсуде.

В апреле 2017 года районный суд оправдал Фомичева в виду отсутствия в действиях подсудимого состава преступления. В гражданском иске к бывшему главе предприятия было отказано, а за Фомичевым признано право на реабилитацию.

На приговор были поданы апелляционное представление прокуратуры, а также апелляционная жалоба представителя АО «Балтийский завод», которые просили вердикт Василеостровского суда отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Прокуратура заявляла о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также нарушении уголовно-процессуального закона. Представитель Балтийского завода был не согласен с выводом суда об отсутствии в деяниях Фомичева состава преступления и с отказом в удовлетворении гражданского иска. Но городской суд, как уже сказано, в удовлетворении представления и жалобы отказал.

Напомним, по мнению следствия, Андрей Фомичев совершил финансово невыгодные для завода действия по размещению денежных средств предприятия в нескольких банках. Эти сделки якобы несли Балтийскому заводу причинение крупных убытков. У одного из банков («Межпромбанк»), где на депозите хранились деньги предприятия, начались серьезные проблемы и впоследствии была отозвана лицензия, а бывший директор, как считало следствие, зная о проблемах кредитного учреждения, не предпринял мер по возврату в распоряжение завода размещенных там денежных средств.

Однако суд не усмотрел в действиях топ-менеджера Балтийского завода преступных умыслов и признал его невиновным, хотя в результате проблем с банками в отношении предприятия была введена процедура банкротства. Ущерб, причиненный ОАО «Балтийский завод», оценивался размере более 5,5 млрд рублей.

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