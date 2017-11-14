Ярославский водитель, спасший детей в ДТП, может стать Героем России

Ярославль, , 11:04 — REGNUM Водитель автобуса Сергей Блохин, спасший детей в ДТП под Ростовом Ярославской области, будет выдвинут на присвоении звания «Героя России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Туристический автобус, в котором ехали 38 детей и сопровождающие из Екатеринбурга, столкнулся с грузовым автомобилем, выехавшим с второстепенной дороги. Сергей успел свернуть с пути грузовика, подставив под удар сторону автобуса, где сидел сам. Перед этим он успел предупредить детей об опасности, что позволило избежать более тяжких последствий. К сожалению, сам водитель автобуса ярославец Сергей Блохин скончался в реанимации в ту же ночь. Благодаря его подвигу удалось спасти 44 жизни. У Сергея Блохина осталось трое детей — младшему 9 лет, а старший сейчас служит в армии.

«Ценой своей жизни Сергей Блохин спас всех пассажиров. Он поступил как настоящий профессионал, уберег детей от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть», — подчеркнул губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Сергей Юрьевич поступил как настоящий профессионал, как настоящий мужчина, сумевший защитить своих юных пассажиров от куда более тяжких последствий», — отметил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он заявил о готовности помочь семье погибшего водителя.

«Мы будем ходатайствовать о присвоении Сергею Юрьевичу Блохину звания «Герой России», — сообщил ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин.

Родители детей, которых спас Сергей Блохин, написали ему прощальное письмо, в котором выразили свою скорбь и благодарность за спасение жизни 44 человек.