МЧС выпустило сообщение о неблагоприятной погоде в Москве

Москва, , 10:52 — REGNUM В Москве в утренние часы 14 ноября ожидается мокрый снег и ухудшение видимости до 500−1000 метров из-за осадков, говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС России по г. Москве.

Ухудшение погодных условий с преобладанием осадков в виде мокрого снега и дождя произойдет в Москве и Московской области. Такая погода будет сопровождаться налипанием мокрого снега на деревьях и проводах, а в восточной части региона ожидается слабый гололед.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует избегать на дорогах внезапных маневров, перестроений и обгонов, которые могут спровоцировать ДТП.

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Пешеходам при движении рядом с проезжей частью обязательно необходимо обозначить себя светоотражающими элементами, в противном случае водители могут не заметить двигающихся по краю дороги людей.

В настоящий момент температура воздуха в Москве составляет +2 градуса, в течение дня она может увеличиться до 4−6 градусов тепла. На небе облачно идет дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

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