90% граждан РФ уверены, что соцопросы необходимы

Москва, , 10:25 — REGNUM У жителей России растет интерес к социологическим опросам. Если в 2016 году о необходимости проводит соцопросы говорил 81% граждан, то в 2017 году их число выросло до 90%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 47% респондентов соцопросы сигнализируют руководству страны о наиболее острых проблемах, требующих решения.

Кроме того, соцопросы выполняют функцию получения общественного мнения (44%). О том, что соцопросы не нужны, заявили лишь 9% российских граждан.

Вместе индекс доверия к социологическим опросам за два года снизился с 35 п. до 22 п.

Негативная динамика наблюдается за счет снижения доли крайне положительных ответов («безусловно отражает» — с 29% до 13%) и роста доли тех, кто выражает слабое недоверие («скорее не отражают» — с 16% до 22%).

При этом доверие к результатам соцопросов в последние 5 лет колеблется на уровне 66−71%, в 2017 г. — 67%.

Скептически относятся к результатам социологических исследований 29% жителей России.

Опрос проведен 7−9 ноября 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России.

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