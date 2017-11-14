Главный внештатный онколог РФ в ноябре покинет свой пост

Москва, , 10:30 — REGNUM Главный внештатный онколог России, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов покидает свой пост, сообщает 14 ноября радиостанция «Говорит Москва».

«Михаил Иванович вчера объявил эту информацию. 27 числа покидает пост директора онкологического центра. Пока он продолжает свою работу в штатном режиме. О новом назначении директора будет известно позже», — сообщили журналистам в лечебно-профилактическом учреждении.

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Ранее СМИ сообщали, что выдающемуся хирургу и директору Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина — Михаилу Ивановичу Давыдову исполнилось 70 лет. Добавим, что уход Давыдова связывают с достижением им предельно возможного для руководителей медицинских организаций возраста — 70 лет.

Напомним, 1 октября вступил в силу закон, согласно которому срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.