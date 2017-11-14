Срок выдачи загранпаспортов в РФ может быть изменен

Москва, , 10:23 — REGNUM Срок выдачи российским гражданам загранпаспортов по месту пребывания может уменьшиться с четырех до трех месяцев. Распоряжение о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму опубликовано 14 ноября на официальном портале правительства.

Как отмечено в документе, подписанном Дмитрием Медведевым, изменения предусмотрены для федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». В случае подачи гражданином России заявления о выдаче загранпаспорта по месту пребывания (а не по месту жительства) срок оформления документа, в том числе с электронным носителем данных, должен составить не более трех месяцев.

В комментарии к распоряжению говорится, что нововведение позволит сделать соответствующую услугу более удобной и доступной для населения. Правительство рассмотрело и одобрило законопроект на заседании 9 ноября.

Напомним, что в настоящее время гражданам РФ требуется не более 1 месяца для получения загранпаспорта при подаче заявления по месту жительства и не более 4 месяцев — в случае его оформления по месту пребывания.

Биометрический документ, удостоверяющий личность гражданина за пределами России, обходится в 3,5 тыс. рублей, пошлина для лиц младше 14 лет составляет 1,5 тыс. рублей.

За загранпаспорт старого образца придется заплатить пошлину соответственно в 2 тыс. и 1 тыс. рублей.

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