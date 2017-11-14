После отравления персонала в Петербурге закрыли универсам «Народный»

Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга по инициативе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу приостановил на 60 суток деятельность трех юридических лиц, контролирующих популярный у некоторых категорий горожан универсам «Народный» на проспекте Косыгина.

Как сообщало ИА REGNUM, 30−31 октября в больницы города были госпитализированы более 30 человек из числа сотрудников универсама «Народный». В Управлении Роспотребнадзора уточнили, что среди сотрудников ТК «Народный» зарегистрировано 33 случая сальмонеллёзной инфекции, госпитализировано 32 больных.

Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования Роспотребнадзором установлены многочисленные нарушения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«При проведении санитарно-эпидемиологического расследования хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность в универсаме «Народный», осуществлялось всяческое противодействие законным действиям должностных лиц Управления, а также уклонение от получения процессуальных документов», — отметили в надзорном ведомстве. Однако необходимые документы о нарушениях в «Народном» все-таки были подготовлены и представлены в суд.

В результате Красногвардейский районный суд рассмотрел материалы об административных нарушениях со стороны ООО «Пик», ООО «Эдельвейс», ООО «Лотта», работающих в универсаме.

«Постановлениями суда юридические лица признаны виновными и им назначено наказание в виде приостановления деятельности сроком на 60 дней», — сообщила 14 ноября Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что за последние 5 лет универсам «Народный» неоднократно проверяли сотрудники Роспотребнадзора и несколько раз приостанавливали его деятельность. Закрытие магазина вызывало резкое недовольство пенсионеров, многие из которых ездят в известный низкими ценами ТК «Народный» за продуктами даже из отдаленных районов города. У магазина проходили стихийные акции.

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