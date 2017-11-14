Якутия намерена брать пример с Татарии: легитимность нацшкол под вопросом

Якутск, , 10:34 — REGNUM Якутии предлагают прописать в республиканском законе об образовании условия функционирования школ с преподаванием на государственном языке республики — якутском. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такое предложение озвучил депутат Госсобрания региона и директор республиканского лицея, где преподают на языке саха, Иван Шамаев. Предложение он выдвинул в связи с тем, что, по его мнению, недавние проверки национальных школ прокуратурой с выдачей предписаний поставили под угрозу легитимность их работы.

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Депутат уверен, что республика должна добиваться права на получение среднего общего образования, а не только основного общего образования, на родном языке. Иван Шамаев также предлагает министерству образования и науки Якутии учесть проверку уровня знания родного языка при приёме в школы с саха (государственным) языком обучения и углубленным изучением отдельных учебных предметов.

«В связи с процессами, происходящими в Татарстане, в федеральных нормативных актах, возможно, появятся нормы, касающиеся обязательного обучения государственному языку республики. В этом случае республика должна быть готова внести соответствующие поправки в республиканские законы и нормативные акты, учитывающие такие изменения. Для нас примером может служить закон Татарстана «Об образовании», где наше предложение добиваться права на получение среднего общего образования на родном языке давно реализовано в п.1 статьи 8. Более того, п.5 этой же статьи гласит: «В образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования Республики Татарстан программы профессионального образования могут реализовываться на татарском языке». Отсюда видно, что нам предстоит работать и работать над республиканским законом «Об образовании», — аргументировал свою позицию директор преподающей на национальном языке школы.

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Он напомнил, что право решать такие вопросы самостоятельно республикам даёт федеральный закон «О языках народов РФ».

«Мы должны в полной мере использовать эту возможность. Необходимо развивать республиканские законы, нормативные акты, касающиеся языковых вопросов образования, а если возникнет необходимость, то добиваться соответствующих изменений в федеральных законах и нормативных актах», — уверен Иван Шамаев.

Прошедшие недавно в национальных школах республики проверки прокуратуры на предмет языкового вопроса он не готов назвать объективными. С позиции проверяемого он заявил, что обвинения выдвигались одно за другим, но никакого разбирательства по существу не было, а доводы не воспринимались.

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«Если у проверяющей стороны не хватало аргументов, то она переходила на высокие тона. Конечно, проверяющим удавалось находить и настоящие нарушения, но они все из разряда легко устранимых. Было видно, что над федеральными чиновниками довлеет поручение главного, поэтому им было необходимо найти хоть какие-нибудь нарушения в языковой части образования, убедить себя и нас в том, что они действительно являются нарушениями. Видимо, поэтому проверяющие вынуждены были исключить режим корректного диалога с проверяемыми, пусть строгого и придирчивого. Сегодня идет тяжба по тем эпизодам «нарушения законодательства», которые уже произошли раньше, и чем завершится вся эта история — неизвестно. Независимо от того, чем закончится наш спор с прокуратурой, мы должны решить вопрос: а как быть в будущем?» — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Егор Борисов 3 ноября 2017 года получил официальное письмо от прокурора республики Николая Пилипчука, которым до его сведения доводилось, что якутский язык в республике преподают без письменного согласия родителей и в нарушение права свободного выбора. Документ стал предметом яростных споров на форумах и в соцсетях, люди разделились на тех, кто недоумевает, кому может мешать якутский язык в национальных школах, если рядом есть русские, и тех, кто возмущён: почему в некоторые школы не принимают детей никаких национальностей, кроме саха.

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Комментируя ситуацию, Иван Шамаев тогда высказывал мнение о том, что считает эту ситуацию странной на фоне того, что существует альтернатива в виде русскоязычных школ с углублённым изучением предметов в каждом микрорайоне, где расположены национальный учебные заведения. Кроме того, директор республиканского лицея, где в том числе преподают на якутском, заверил, что навязывания изучения государственного языка в регионе нет: преподаётся он исключительно добровольно, а значит, необходимость брать письменные разрешения с родителей отсутствует.

Напомним, остро языковой вопрос также стоит в Башкирии и Татарии. В этих республиках пытаются отстоять право на обязательное преподавания государственных языков в региональных школах. Татария, к слову сказать, два часа на это уже отстояла: по словам министра образования и науки республики Энгеля Фаттахова, с министром образования РФ Ольгой Васильевой 7 ноября достигнут такой компромисс. Официального подтверждения этой информации пока нет, но градус накала по языковому вопросу в Татарии уже снижается.