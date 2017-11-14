Ярославцы раскритиковали уборку улиц от снега

Ярославль, , 09:57 — REGNUM Ярославские автолюбители остались недовольны уборкой городских улиц от снега, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Общее мнение — «зима опять пришла неожиданно».

Сегодня утром, 14 ноября, многие ярославцы опоздали на работу. Город встал в пробках, движение по основным магистралям затруднено, транспорт едет со скоростью 20−30 км/час, а автовладельцы не скупятся на гневные отзывы в адрес городских властей.

Участники группы «Дороги Ярославля» в Facebook настроены категорично: со снегопадом подрядчики не справились.

«Ни один квадратный метр дороги не убран от снега»

«А как красиво техника стояла на смотре-параде. Многие даже поверили, что она ездит»

«Ещё не весь асфальт уложили…»

«Главное — все памятники очистить и Советскую площадь»

«Сейчас составят программу уборки снега, потом план по каждому району, сделают заявку на ГСМ, пару планерок…»

«Большая Октябрьская в 8.00 не чищена вообще»

«Не было уборки и не стоит начинать, весной сам растает»

«Всем доброго утра! Только слова и показуха, снег выпал, а наши коммунальщики в лучшем случае его из окна дома увидели! Как на показные парады готовится дня за три они горазды, а по факту выпадения снежного покрова все сдулись! Где вы? Хватит отчетов по готовности! Выезжайте и убирайте город! Сколько можно?»

«Снег — это стихийное бедствие для Ярославля, из года в год одно и тоже»

«Из чищеного сегодня только ул. Андропова, остальное не заметил, от самых от окраин»

«К этому моменту по дорогам первой категории должны были проехать, везёт вам с погодой, при минус 3 был бы совсем мрак»

«Зима наступила неожиданно. В июле не знали, что в ноябре выпадет снег»

«Мэр справился! Заторов удалось избежать. Тысячи ярославцев не опоздали на работу. Эти и другие опусы в эфире ярославских каналов вечером»

«Вечером услышим, сколько месячных норм выпало за сутки, но катастрофы удалось избежать»

Между тем департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля уверяет — уборка города идет, и приводит соответствующие фото. Справедливости ради надо отметить, что основные улицы в центральных районах города действительно выглядят гораздо лучше, чем в «спальных» районах.