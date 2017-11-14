В Оренбуржье увеличится денежное поощрение народных дружинников

Оренбург, , 09:32 — REGNUM В Оренбуржье правительство приняло решение увеличить размер поощрения граждан и членов общественных объединений правоохранительной направленности за активное участие в мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка на территории региона. Постановление с поправками завизировано губернатором 8 ноября, а опубликовано 13 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу за участие в качестве народного дружинника в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий федерального или регионального значения, а также за однократное участие в пресечении, предупреждении преступления небольшой и средней тяжести, а равно однократное предоставление достоверной информации о подготавливаемом или совершаемом преступлении небольшой и средней тяжести размер поощрения составит 1149 рублей вместо 575 рублей.

Однократное участие в пресечении, предупреждении тяжкого и особо тяжкого преступления, а равно однократное предоставление достоверной информации, позволившей предотвратить возникновение экологической или другой чрезвычайной ситуации, о подготавливаемом или совершаемом тяжком и особо тяжком преступлении, а также неоднократное участие в пресечении, предупреждении преступлений небольшой и средней тяжести, а равно неоднократное предоставление достоверной информации о подготавливаемых или совершаемых преступлениях небольшой и средней тяжести теперь оценивается в 2298 рублей вместо 1149.

За неоднократное участие в пресечении, предупреждении тяжких и особо тяжких преступлений, а равно неоднократное предоставление достоверной информации о подготавливаемых или совершаемых тяжких и особо тяжких преступлениях поощрение составит 5745 рублей, тогда как ранее было 3448 рублей.

За однократное участие в задержании (равно предоставление достоверной информации о местонахождении) лица, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, теперь дружиннику заплатят не 1149 рублей, а 2298 рублей. Если при таких же условиях будет задержан злоумышленник. совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление, то размер поощрения будет 5745 рублей (ранее — 3448 рублей).

Кроме того, постановление пополнилось новым пунктом: оказание существенного содействия органам государственной власти Оренбургской области и (или) органам местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Размер поощрения составляет 11 495 рублей.

Добавим, что в августе 2017 года руководитель аппарата губернатора и правительства региона Дмитрий Кулагин на заседании областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории региона отметил, что указом губернатора к поощрению представлены 283 местных жителя, которые принимали активное участие в охране общественного порядка на территории области.

Кулагин подчеркнул, что в большинстве своём граждане, которые получили денежное поощрение, являются членами народных дружин, а сам институт народных дружин на территории Оренбуржья развивается быстрыми темпами.

На 30 июня 2017 в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности внесено 313 народных дружин, объединяющих в своих рядах 3563 дружинника, в том числе 21 народная дружина включает 368 казаков, девять общественных объединений правоохранительной направленности численностью 106 человек.