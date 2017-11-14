Инсулиновый спор: как новосибирцы и власть разошлись в борьбе за жизнь

Новосибирск, , 09:20 — REGNUM Разбирательство вокруг нехватки льготного инсулина в Новосибирской области дошло до полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Полпред провёл встречу с министром здравоохранения Новосибирской области Олегом Иванинским и представителями новосибирской общественности. По итогам встречи, Меняйло поручил изменить регламент выдачи лекарственных препаратов пациентам с диабетом и срок действия рецептов.

«Органам исполнительной власти Новосибирской области в сфере здравоохранения было рекомендовано внести изменения в действующий регламент обеспечения льготными лекарствами отдельных категорий граждан (периодичность выписки льготных рецептов, срока их действия). Кроме того, полпред потребовал взять на особый контроль поставку льготных лекарственных препаратов из ГКУ Новосибирской области «Новосибоблфарм» в пункты отпуска, а также организовать постоянное взаимодействие с общественными пациентскими организациями и некоммерческими объединениями для совершенствования медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения», — пишет «Сибкрай».

Как рассказала ИА REGNUM руководитель межрегиональной общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь» Анастасия Смолина, после вмешательства полпреда инсулин начал поступать в аптеки.

«Вчера инсулин стал поступать в аптечные пункты. Ответственные за льготное обеспечение поликлиник просят пациентов подписать бумагу, что пациент претензий не имеет. Рецепт отдают взамен этой бумаги», — уточнила Смолина.

Отметим, что на отсутствие льготного инсулина новосибирцы пожаловались в конце октября 2017 года. Пациенты отмечали, что участковые врачи перестали выписывать рецепты на инсулин, который потом они бесплатно получали в аптеках, чтобы искусственно отложенный спрос.

Однако, 8 ноября 2017 года пресс-служба правительства Новосибирской области распространило официальную информацию о том, что регион обеспечен инсулином в достаточном количестве. А министр здравоохранения Олег Иванинский на аппаратном совещании 7 ноября доложил врио губернатора Андрею Травникову, что область располагает более чем полуторамесячным запасом препаратов инсулина и все льготные лекарственные препараты отгружаются в прикрепленные к медицинским организациям аптечные пункты льготного отпуска ежемесячно до первого числа месяца. И в октябре 2017 года, по словам министра здравоохранения Новосибирской области, была осуществлена отгрузка всех льготных лекарственных препаратов, в том числе инсулина, на ноябрь.

По информации регионального Минздрава, общая потребность в инсулинах на ноябрь 2017 года составила в сумме 29 635 272,22 руб. (18 526 упаковок).

После такой официальной информации возмущённые новосибирцы были готовы выйти на акции протеста.

Сегодня, 14 ноября 2017 года, в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню диабета, в Новосибирске будет обсуждаться, что из положенного получают пациенты и с каким проблемами и преградами сталкивается новосибирец в борьбе за свою жизнь.

«Две точки зрения: пациенты и власть. Чтобы ни говорили чиновники от здравоохранения, положение в этой сфере всё усложняется. По крайней мере так ситуацию ощущают люди, обнаружившие, что лекарства, предоставляемые ещё недавно бесплатно, невозможно купить даже за деньги. Что делать ‑ и кто виноват? Об этом и не только — поговорим на мероприятии с участием представителей регионального министерства здравоохранения, прокуратуры, медико-социальной экспертизы, а также депутатов, общественников и пациентов», — сказано в анонсе мероприятия.