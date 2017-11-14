ФАС проверит сообщения о росте цен на шампанское в канун Нового года

Москва, , 08:49 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязалась проверить сообщения СМИ о том, что перед новогодними праздниками цены на шампанское вырастут на 10−15%, сообщил 13 ноября журналистам представитель контрольно-финансового управления ведомства.

13 ноября, ссылаясь на экспертов рынка ритейла, СМИ обнародовали информацию о том, что цены на праздничные шипучие напитки (в том числе и на популярные марки, такие, как «Советское шампанское») к концу декабря могут вырастут на 10−15%. Одной из причин прогнозируемого подорожания маркетологи назвали плохой урожай винограда в ЕС (в частности, в Париже) в 2017 году.

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Отметим, ранее представители винодельческих компаний опровергли такие слухи. Теперь в ситуации будет разбираться антимонопольное ведомство.

Добавим, продажа шампанского в Российской Федерации в 2016 году составила, по данным Росстата, около 1,5 литров в расчете на душу населения или две бутылки в год на человека. На сегодня минимальная розничная цена на шампанское составляет около 160 руб. за 0,75 литр, значит, возможное повышение цены обошлось бы жителю РФ в среднем около 32 рублей.

Если говорить о качестве этих 1,5 литров шампанского на душу населения, то в 2016 году Роскачество проводило исследование полусладких игристых вин, продающихся в российских магазинах. Почти треть продукции, как оказалось, не соответствует российским и международным стандартам качества.

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Среди основных нарушений были отмечены недостаточное или, напротив, чрезмерное содержание в напитке этилового спирта, а также фальсифицирование продукции при помощи добавления углекислого газа, минуя естественный процесс брожения вина.