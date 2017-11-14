Власти Якутии считают невозможным присвоение Лене статуса ООПТ

Якутск, , 08:19 — REGNUM Статус особо охраняемой природной территории не может быть присвоен реке Лене, поскольку дополнительные запреты нарушат хозяйственную деятельность на водном объекте. Такое заявление сделала представитель минприроды Якутии Зинаида Васильева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В профильном министерстве республики отметили, что считают невозможным присвоение Лене статуса ООПТ, поскольку река является основной транспортной артерией, рыбопромысловым объектом, кроме того, поверхность водного объекта в зимнее время используется как дорога, в том числе федерального значения.

«Река Лена обеспечивает хозяйственно-бытовые и питьевые нужды восьми населённых пунктов Якутии. Создание особо охраняемой природной территории приведёт к нарушению прав граждан к свободному доступу к водному объекту и её ресурсам, запрету или ограничению использования её транспортными структурами», — прокомментировала Зинаида Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива присвоить реке Лене статус особо охраняемой природной территории появилась после того, как были озвучены планы по строительству на водном объекте химического завода.