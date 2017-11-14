Барыши, распил, политические дивиденды? В Якутии ищут выгоду от химзавода

Якутск, , 08:18 — REGNUM Споры о необходимости строительства газоперерабатывающего комплекса в Якутии продолжаются. Пока якутян продолжают убеждать в том, что региону нужны не только добывающие, но и перерабатывающие производства, которые будут приносить налоги в бюджет и оказывать спонсорскую поддержку соцобъектам в близлежащих муниципалитетах, председатель республиканского экологического движения «Сир» Иван Степанов предположил, чем выгодно может быть такое предприятие для лоббирующей его «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК).

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«Экономическая выгода: распил денег при строительстве; барыши при транспортировке газа; реализация газа собственниками месторождения; выгода от продаж метанола, произведенного с использованием инфраструктуры, созданной на республиканские деньги; повышение рыночной стоимости ЯТЭК и её привлекательности для продажи. Вывод об экономической выгоде: она очевидна для Якутской топливно-энергетической компании», — считает Иван Степанов.

В числе политических выгод он называет возможность выступить защитником законных интересов населения республики, а именно вмешаться и остановить проект. Сделать это, собрав политические дивиденды, по мнению эколога может как президент РФ Владимир Путин, так и глава республики Егор Борисов, депутаты Госсобрания региона, претенденты в главы республики или политические партии.

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«Я просматривал различные варианты данной ситуации, старался понять, кто является выгодоприобретателем, — пояснил Иван Степанов. — Хочется заметить, что для меня экономический мотив является наиболее важным». При этом председатель «Сир» не исключает варианта, когда лобби проекта химзавода может оказаться сложнейшим проектом. Разработанным политтехнологами с привлечением социологов из Москвы на деньги ЯТЭК.

«Но при этом нельзя абсолютно исключать реальное желание построить, — уверен Иван Степанов. — Я наоборот попытку строительства химзавода на Лене считаю единственно реальным объяснением последних событий. Тем более, что это не первая и даже не вторая попытка. В то время не стоял вопрос о политических заигрываниях с населением и, тем более, такая карта не разыгрывалась. Получается, что сейчас нужно бороться в полную силу, так как от проекта уже так просто никто не откажется».

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Своё мнение общественник подкрепляет письмом от генерального директора ЯТЭК, в котором подтверждается намерением построить метаноловый завод. В нём Ивану Степанову предлагается выбрать экспертную организацию для проекта предприятия из списка, озвученного компанией, или озвучить свои варианты.

«Хотим, чтобы такая организация была действительно независимой и профессиональной, имеющей необходимые опыт и репутацию, и при этом, чтобы процедура выбора такой организации позволяла всем участникам дискуссии признать непредвзятость и неангажированность выводов экспертов», — заверили эколога в ЯТЭК.

Совершенно никаких угроз не видит в предприятии, которое собрались строить на территории республики, преподаватель института естественных наук Северо-восточного федерального университета (СВФУ), доктор технических наук, профессор Айталина Охлопкова. Она считает, что такой завод принесёт республики только пользу, и сожалеет, что страхи и недальновидность жителей республики не только ставят палки в колёса новому проекту, но и стали причиной того, что завод по производству карбамида, который сначала хотели расположить в Якутии, в итоге открылся в Амурской области.

«Это бюджетообразующее предприятие, которое позволит нам продавать не только сырьё, но и продукцию производства, а именно — метанол», — пояснила эксперт. А пока, по её словам, ситуация выглядит абсурдно: мы поставляет газ, к примеру, в Корею, и оттуда покупаем сделанные из него продукты газохимии, фактически переплачивая за них.

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Что касается экологических рисков, то Айталина Охлопкова считает, что в современных условиях производство вполне можно организовать без выбросов, если оно будет создаваться с применением новых технологий. В пример эксперт приводит город Ульсан в Южной Корее, который является производственным населённым пунктом, но там всё цветёт и нет ни одной трубы. Доктор технических наук выразила надежду, что предприятие по производству метанола, если и появится на реке Лена, то будет именно таким — не загрязняющим окружающую среду.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии не верят, что производство метанола из природного газа, которое планируют запустить в республике, может быть безвредным, тем более если его расположат, как планируется, на берегу реки Лена. Экологи говорят о том, что метанолом можно отравиться не только при употреблении внутрь, но и при проникновении через кожу, и в связи с этим расположение химзавода выше по течению от водозабора Якутска кажется опасным. Лоббирующей этот проект ЯТЭК уже не раз предлагали выбрать другое место, но, во-первых, для химзавода нужна вода, во-вторых, завод предполагается построить в месте, где добывается газ, в-третьих, в районе Нижнего Бестяха, где собираются расположить предприятие, почти достроена железная дорога и есть инфраструктура.

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