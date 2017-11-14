Обман поклонников: певец Александр Серов не знал о своём шоу в Оренбурге

Оренбург, , 09:02 — REGNUM В Оренбурге поклонники обижены и разочарованы отменой концерта Александра Серова. На официальном сайте Народного артиста РФ заявили, что в этом нет вины команды певца.

«Мы сожалеем, что вы испытали неудобства и разочарование в связи с отменой концерта Александра Серова в Оренбурге 11 ноября 2017 года! Но вины нашей в этом нет! Этот концерт не был с нами согласован мы даже не знаем кто его организовывал! К сожалению, мы не можем следить за всеми недобросовестными организаторами концертов по нашей необъятной стране», говорится в обращении к оренбургским поклонникам творчества Серова.

Отметим, что в Оренбурге афишировали приезд артиста, его концерт был запланирован на 11 ноября. Однако, когда купившие билеты горожане пришли к ДК «Газовик», то встретил их охранник, заявивший, что никакого концерта не будет. С купленными цветами, билетами и испорченным настроением оренбуржцам пришлось вернуться домой. Сорванный концерт бурно обсуждался в соцсетях.

В дирекции Народного артиста РФ призвали быть впредь внимательными при покупке билетов на концерты. Есть официальный сайт певца, где в разделе «Афиша» указан график гастролей.

Многие шарлатаны пользуются доверчивостью граждан. Горожанам обещали вернуть стоимость билетов. Но, как правило, не все сдают билеты, и недобросовестные организаторы это хорошо понимают, как и свою финансовую выгоду.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Оренбурсгкой области, в полицию жалоб от обманутых поклонников не поступало.

По данным портала ural56.ru, концерт Александра Серова отменили из-за плохих продаж. Тем, кто приобрёл билеты, нужно обратиться в кассы, где обязаны вернуть деньги.