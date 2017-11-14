Роспотребназдор: 30 человек погибло в ЕС от кори за 2017 год

Москва, , 08:09 — REGNUM Роспотребназдор рекомендует гражданам, планирующим поездки за рубеж, в частности, в Сербию, вакцинироваться от кори, информирует 14 ноября пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Евросоюзе сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью, в том числе и с летальными случаями. В европейском регионе в 2016—2017 гг. продолжает регистрироваться большое количество вспышек кори: в Румынии, Италии, Украине, Германии, Франции, Бельгии и других странах отмечено около 14 тыс. случаев заболевания.

«В 2017 году зарегистрировано 30 летальных исходов от кори, из них 22 — в Румынии, 3 — в Италии и по одному случаю — в Германии, Португалии, Франции и Испании», — говорится в документе Роспотребназдора.

По данным информации Института здравоохранения Сербии, в стране с начала октября 2017 года осложнилась ситуация по заболеваемости этим острым инфекционным заболеванием. Всего за месяц с небольшим зарегистрировано 65 больных, есть и летальные исходы.

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До сведения граждан доводится тот факт, что «преимущественно, заболевают не привитые против кори лица, а основными причинами непривитости являются отказы от вакцинации».

Добавим, Роспотребназдор рекомендует российским гражданам при планировании зарубежных поездок (в том числе в Сербию), сделать прививку от кори.

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Также ведомство предупредило 10 ноября российских туристов о вспышке желтой лихорадки в странах Южной Америки.