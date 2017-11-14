38 тыс. московских школьников пользуются браслетами «Москвенок»

Цитата из видео Будущее пришло в российские школы браслеты и дактилоскопирование

Москва, , 08:07 — REGNUM В Москве электронными браслетами «Москвенок» пользуются почти 38 тысяч школьников, сообщается на портале мэра Москвы.

С сентября 2016 года вместе с картами «Москвенок» их начали использовать во всех московских школах, где внедрена система «Проход и питание».

Силиконовый браслет с запаянным внутри цифровым чипом — аналог сервисных электронных карт учеников. С его помощью дети могут входить в здание школы и выходить из него, а также покупать еду в столовой и буфете без наличных денег.

С сентября 2016 года столичные школы заказали 19 тыс. браслетов. Кроме того, у родителей школьников также есть возможность приобрести гаджеты самостоятельно. За год родителями куплено 18,8 тыс. силиконовых браслетов.

Браслеты изготовлены в 11 цветах и оттенках: красном, синем, зеленом, желтом, оранжевом, фиолетовом, голубом, салатовом, розовом, темно-сером и светло-сером.

Наибольшей популярностью у школьников пользуются синие, красные и зеленые.

Браслеты «Москвенок» сделаны из гипоаллергенного силикона с алюминиевой застежкой. На них изображен маленький совенок — символ электронной карты школьника.

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Как сообщало ИА REGNUM, электронную карту «Москвенок» используют для прохода в школу, для оплаты питания в столовой и буфете, а также как ключ доступа к городским электронным сервисам. Кроме карт, в системе «Проход и питание» есть одноименные браслеты. Первые электронные карты начали выпускать в 2012 году.

На сегодняшний день системой оснащено более 3,5 тыс. зданий образовательных учреждений города. Это более 90% школ и 70% дошкольных групп Москвы.

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