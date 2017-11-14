Все ссузы Оренбуржья до конца года присоединятся к системе WorldSkills

Оренбург, , 07:41 — REGNUM Все организации среднего профессионального образования Оренбургской области до конца 2017 года должны присоединиться к системе WorldSkills. С таким заявлением на брифинге 13 ноября выступил министр образования региона Вячеслав Лабузов. Встреча, посвященная развитию системы среднего профессионального образования, прошла в преддверии третьего регионального чемпионата WorldSkills, который откроется 27 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре области.

Как рассказал министр, конкурсы профессионального мастерства по рабочим профессиям в течение последних двух лет проводятся в Оренбургской области в формате международного олимпиадного движения WorldSkills. С 2015 года, когда регион официально вступил в это движение, количество компетенций (направлений соревнования) увеличилось с 4 до 25, а количество участников — с 20 до 177 человек.

В 2016—2017 учебном году из 18 студентов, принимающих участие в отборочных чемпионатах в других субъектах ПФО и России, девять вошли в пятёрку лучших, пятеро стали призёрами. По итогам финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году в областной копилке три медали победителей и призёров и медаль «За мастерство».

Третий региональный чемпионат WorldSkills пройдёт в 16 специализированных центрах компетенций WorldSkills, участие в соревнованиях примут представители большинства организаций среднего профессионального образования, а уже к концу года, как сказал министр, все они присоединятся к системе WorldSkills. Кроме того, продолжится работа по расширению перечня компетенций и открытию новых площадок.

Вячеслав Лабузов также затронул тему трудоустройства выпускников. По его словам, достаточно высокий процент трудоустройства достигается благодаря грамотно выстроенной системе профориентации школьников, реализации проекта «Сезонные школы», формированию контрольных цифр приёма граждан совместно с работодателями, оптимизации системы среднего профессионального образования, созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций, поднятию престижа среднего профессионального образования. В целом обеспечена занятость 92% выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена, 95% выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Министр отметил, что система среднего профессионального образования Оренбургской области развивается в рамках общих тенденций модернизации профессионального образования страны, которые включают введение ФГОС по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям и специальностям с учётом требований профессиональных стандартов, участие в международном олимпиадном движении по стандартам WorldSkills, создание системы инклюзивного профессионального образования.

В сентябре 2017 года в Оренбургской области впервые проведён региональный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» по пяти компетенциям (27 участников). Среди конкурсантов были обучающиеся специальных (коррекционных школ), общеобразовательных организаций, студенты техникумов и колледжей области.

В профессиональных организациях, подведомственных министерству образования Оренбуржья, обучается более 600 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Оренбургский автотранспортный колледж им. заслуженного учителя Российской Федерации В. Н. Бевзюка определён в качестве региональной базовой площадки по инклюзивному профессиональному образованию.

По данным регионального минобра, в настоящее время в Оренбургской области 56 учебных заведений реализуют образовательные программы среднего профессионального образования, из них в ведении министерства образования находится 31 профессиональная образовательная организация.

В колледжах и техникумах области обучаются более 48 тысяч студентов, из них более 33 тыс. человек — в учебных заведениях, подведомственных министерству образования. По программам подготовки специалистов среднего звена — 39,1 тыс. человек, 9,4 тыс. человек получают рабочую профессию.

Подготовка кадров осуществляется по 110 специальностям и 50 профессиям для социальной сферы, сельского хозяйства, транспорта, строительства, сферы обслуживания населения, различных технических и производственных секторов экономики региона.

27 колледжей и техникумов получили специальное разрешение на осуществление образовательной деятельности по 56 профессиональным образовательным программам по 19 специальностям и профессиям ТОП-50. С 1 сентября 2017 года по новым федеральным государственным стандартам среднего профессионального образования обучаются около 2 тыс. студентов.