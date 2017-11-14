«Чёрное озеро» отдали микрокомпании: лоты по паркам Татарии раздробили

Казань, , 07:10 — REGNUM Став победителем крупных торгов на реализацию мероприятий по развитию общественных пространств в муниципальных образованиях Татарии в 2017 году, ГУП «Татлизинг» начал передавать лоты на субподряд. Контракт на благоустройство парка «Чёрное озеро» в Казани 13 ноября ушёл ООО «СУ Радиант» по схеме «закупка у единственного поставщика», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания должна будет до 15 декабря 2017 года провести все необходимые работы, перечень которых контракт не содержит. Сумма — 69,65 млн рублей, расходы оплатят из бюджета Татарии.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СУ Радиант» создано 28 октября 2010 года в Казани двумя физлицами — Юрием Федяниным и Дамиром Амировым. Последний также является гендиректором. Компания, согласно реестра субъектов МСП, является микропредприятием с численностью работников менее 15 человек. Уставной капитал ООО — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

23 октября 2017 года ГУП по результатам аукциона заключило госконтракт с ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» на два лота — парк «Чёрное озеро» и сквер «Ленинский сад». При начальной цене 99 млн рублей, из которых на первый лот отводилось 70 млн рублей, «Татлизинг» снизил цену до 98,505 млн рублей. При этом благоустроительные работы не являются профильной деятельностью ГУП, учреждённого министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарии 21 марта 2006 года для финансовой аренды. Его конкурентом на тех торгах было ООО «Евростройхолдинг +», которое готово было выполнить работы за 98,9 млн рублей. Основной вид деятельности ООО — разборка и снос зданий. Учредитель и гендиректор — Владимир Казилов, уставной капитал — 10 тыс. рублей.

Напомним, ранее ГУП получил контракт на реконструкцию Центрального стадиона в Казани, который является домашним для футбольного клуба «Рубин». А уже в середине октября 2017 года предприятие передало контракт на субподряд единственному участнику торгов — ООО «Восток-С». Разница по сделкам (первоначальным и субподрядным контрактам) составила 16,17 млн рублей — 88,69 против 104,86 млн рублей.

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