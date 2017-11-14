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В Приморье из-за циклона объявлено штормовое предупреждение

Общество

На регион обрушится мокрый снег

Владивосток, 14 ноября 2017, 07:47 — REGNUM  В Приморском крае во вторник, 14 ноября, объявлено штормовое предупреждение из-за прохождения циклона, который принесёт в регион снег и сильный ветер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, до 25 мм мокрого снега менее чем за 12 часов может выпасть днём на востоке и северо-востоке Приморского края. Осадки также будет сопровождать сильный ветер, порывы которого могут доходить до 23 метров в секунду.

«Такие погодные условия приведут к сильным гололёдным явлениям на дорогах», — уточнили в профильном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября на трассе Чита — Хабаровск ограничено движение пассажирского транспорта из-за циклона. На расчистке дорожного полотна от снега и гололёда работают 20 единиц техники и свыше 30 человек.

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Снегопады, метели, снежные бури

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