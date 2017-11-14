Педофилия, побег, вооруженное ограбление — гражданин США признался во всем

Вустер, США, , 05:38 — REGNUM Гражданин США признал себя виновным в побеге, ограблении военного склада и планировании нападения на два отделения банка в штате Массачусетс, передает Reuters.

35-летний Джеймс Моралес предстал перед судом в Вустере и полностью признал свою вину. В рамках сделки о признании вины обвинение рекомендовало суду назначить Моралесу тюремный срок в 15 лет.

Согласно признанию подсудимого, в 2015 году он ограбил военный склад в Вустере. В руки преступника попало шесть пулеметов и десять пистолетов.

Вскоре Моралес стал планировать ограбление банков, но не успел осуществить свои планы, так как был арестован за нарушение условий домашнего ареста — он должен был носить «электронный браслет» в связи с делом об изнасиловании несовершеннолетних.

Однако арест Моралеса не остановил — в декабре 2016 года он сбежал из тюрьмы на Род-Айленде и был повторно арестован только в ноябре 2017 года.

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