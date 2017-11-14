Прокуратура взяла на контроль экологическую ситуацию в свердловском Ивделе

Ивдель, Свердловская область, , 08:26 — REGNUM В Свердловской области недовольные состоянием воды в реке, из которой ведётся водозабор для города Ивдель, жители города получили ответ из прокуратуры. В надзорное ведомство горожане обращались с просьбой взять на контроль экологическую ситуацию в реках Ивдельского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В прокуратуре Свердловской области рассмотрели коллективное письмо по вопросу загрязнения водных объектов в результате деятельности ОАО «Святогор» и ЗАО «Шемур». В надзорном ведомстве пояснили, что данная проблема является сферой компетенции регионального управления Роспотребнадзора (в части качества питьевой воды) и министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. В связи с этим оригинал обращения был направлен в соответствующие инстанции, однако движение заявления остаётся на контроле прокуратуры.

«Контроль за результатами разрешения заявления установлен прокуратурой Свердловской области», — указано в ответе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению ряда жителей города Ивдель (население 16 тыс. человек) экологическая обстановка в реках района является неблагополучной. Горожанами было собрано более двух тысяч подписей и направлены письма в различные инстанции с просьбой взять ситуацию, связанную с загрязнением рек на контроль.

По мнению жителей экологические проблемы связаны с деятельностью ОАО «Святогор», который ведёт разработку Шемурского карьера по добыче медно-колчеданных руд. Горожане убеждены, что именно из-за деятельности предприятия, делающего сбросы в реки Чёрная и Тальтия, которые в свою очередь впадают в реку Ивдель, вода в реках приобрела зелёный цвет и неприятный запах.

Более того, жители за свой счёт заказали независимую экспертизу, которая была проведена специалистами Ханты-Мансийского филиала Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ФГБУ «Центра лабораторного анализа и технических измерений по УрФО». Результаты исследований показали, что в непосредственной близости от разработок предельно-допустимая концентрация (ПДК) меди в реке Чёрная превышена в 166 000 раз, а алюминия в 12 500 раз. Также зафиксировано значительное превышение ПДК по железу, кобальту, никелю, хрому, кадмию и ртути. Также неудовлетворительные результаты показали пробы, взятые из городского водопровода.

Отметим, что сотрудники ОАО «Святогор» настаивают на том, что деятельность предприятия не оказывает влияния на экологию реки Ивдель, из которой ведётся водозабор для города. Также о проблеме знают в администрации Ивделя, однако по словам мэра, причины экологического бедствия пока не установлены.

«У нас горе: такого состояния у реки у нас не было никогда. Началось все в прошлом году, когда впервые в центре реки появились зеленые разводы. В этом году из-за дождей и сильного паводка река зеленая стала вся. Я не могу утверждать наверняка, не имея документальных подтверждений, но могу предположить, что такая ситуация возникла от деятельности ЗАО «Шемур». Но для проведения экспертных оценок есть Роспотребнадзор, который в регулярном режиме осуществляет отбор воды для проведения анализа, и Росприроднадзор, который приезжал разбираться с жалобами. Пока экспертных заключений, указывающих на причину возникновения такой ситуации, нет», — сообщил глава администрации Ивдельского городского округа Пётр Соколюк на пресс-конференции, которая прошла в кинотеатре «Северный маяк».

Читайте ранее в этом сюжете: Превышение меди в 166000 раз: на Урале провели экспертизу воды реки Ивдель