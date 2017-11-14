В Сан-Франциско спорят, на каком расстоянии от школ торговать марихуаной

Сан-Франциско, США, , 04:12 — REGNUM Чиновники Сан-Франциско 14 ноября будут рассматривать крайне важный для города вопрос — на каком расстоянии от школ должна быть разрешена торговля марихуаной, передает Associated Press.

В Сан-Франциско марихуана продается практически свободно при наличии справки от врача, доказывающей наличие медицинских показаний, а точки продажи «медицинской марихуаны» есть буквально на каждом углу.

«Давайте будем честными: каннабис уже является законным, и небо не упало», — заявляет представитель городского совета Джефф Шехи.

Тем не менее, ситуация вызывает возмущение у ряда жителей города — в частности, за удаление точек продажи марихуаны подальше от школ выступила китайская диаспора города.

Противники употребления марихуаны требуют, чтобы точки продажи находились на расстоянии не менее 1500 футов (460 метров) от школ и детских садов. Государственные чиновники рассматривают ограничение в 1000 футов (305-метровый).

В то же время, сторонники лечения каннабисом заявляют, что 1000 футов — это «слишком далеко» и предлагают ограничиться расстоянием 600 футов (183 метра), тем же, что для алкогольных магазинов.

Напомним, формально свободное употребление марихуаны в Калифорнии, как и в других штатах Америки, запрещено, однако наркотик разрешен для «медицинского употребления».

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