Лишённая права опеки над детьми екатеринбурженка прекратила голодовку

Екатеринбург, , 08:27 — REGNUM Лишённая права опеки над двумя мальчиками жительница Екатеринбурга Юлия С. прекратила голодовку. Ранее она объявила акцию протеста возле здания регионального минсоцполитики, пытаясь привлечь внимание и попасть на приём к свердловскому министру, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным местных изданий, в тот же день, когда женщина объявила голодовку, с ней встретился заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов. Он сообщил ей, что глава министерства находится на больничном и не может лично принять женщину. Также Евгений Шаповалов пояснил ей, что чиновники минсоцполитики не могут на данном этапе оказать влияние на ход дела, так как существует решение суда, подтверждающее правомочность расторжения договора опеки. Тем не менее замминистра предложил женщине возможность оказания психологической помощи, сообщает 66.RU.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее имеющая троих родных детей Юлия С. взяла под опеку двух мальчиков. Однако в конце августа 2017 года органы опеки и попечительства изъяли их из-под опеки женщины. Официальной причиной расторжения договора сотрудники социальных служб назвали «возникшие противоречия между опекуном и интересами подопечных». Сама женщина считает, что органы опеки изъяли детей по другим причинам. По её мнению, сотрудникам соцзащиты стало известно о том, что она вела от мужского имени блог в социальной сети и являлась участником группы трансгендеров. Более того, в 2017 году она перенесла операцию по удалению груди.

Юлия С. утверждает, что не собирается менять пол и по настоянию мужа удалила «мужской» аккаунт. Она также обратилась в суд с исковым заявлением о признании незаконным расторжения договора опеки. Тем не менее суд, выслушав доводы сторон, признал действия социальных работников законными. На данный момент Юлия С. обжаловала решение первой инстанции.

Также в течение последних двух месяцев женщина пыталась попасть на приём к министру социальной политики Свердловской области, но безуспешно. В итоге 13 ноября Юлия С. объявила голодовку прямо у здания регионального минсоцполитики. Однако в тот же вечер, узнав о болезни чиновника, решила прекратить акцию протеста.

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