«По религиозным убеждениям» — штат Миссисипи против ЛГБТ

Джексон, США, , 03:53 — REGNUM Юристы губернатора штата Миссисипи Фила Брайанта обратились в Верховный суд США с требованием сохранить закон штата о защите религиозных убеждений, который «нарушает права» ЛГБТ-сообщества, передает Associated Press.

Критикуемый лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгендерами закон вступил в силу в октябре 2017 года. Он не запрещает ЛГБТ-браки, однако позволяет людям классической ориентации не участвовать в официальных церемониях, противоречащих «религиозным убеждениям».

«До недавнего времени не было необходимости в том, чтобы закон защищал добросовестные сомнения тех, кто выступает против однополых браков, — говорится в заявлении юристов губернатора штата. — Потому что до недавнего времени было немыслимо, что правительственные чиновники могут принуждать частных граждан к участию в однополых брачных церемониях и наказывать их за их отказ сделать это. Однако государственные и местные органы власти предпринимают действия против христиан, которые не хотят участвовать в этих церемониях в связи с их религиозными убеждениями».

Согласно закону штата, к убеждениям, которые не позволяют религиозным людям принимать участие в мероприятиях ЛГБТ-сообщества, относятся три положения: брак возможен только между мужчиной и женщиной; секс должен происходить только в таком браке; пол человека определяется при рождении и не должен меняться.

Закон штата Миссисипи вызвал ожесточенные споры и протесты. По мнению представителя оспаривающей закон правозащитной группы Lambda Legal Сьюзан Соммер, закон штата «создает ядовитую среду из страха и предрассудков».

«Наряду с другими законами против ЛГБТ по всей стране, эти законы… укореняют дискриминацию под предлогом защиты религиозной свободы», — считает Соммер.

Гей-браки в США были легализованы еще в 2015 году. Представители ЛГБТ-сообщества могут служить в американской армии, усыновлять детей, а также занимать любые государственные посты. Однако ряд южных штатов, таких как Миссисипи, Южная Каролина, Техас, еще «сопротивляются» общей тенденции.

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