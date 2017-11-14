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Цукерберг пожертвовал $12,1 млн бедным студентам Гарварда

Общество

Стипендиальная программа Priscilla Chan Stride рассчитана на предстоящие 15 лет

Кембридж , США, 14 ноября 2017, 03:12 — REGNUM  Миллиардер-филантроп, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг пожертвовал 12,1 млн малообеспеченным студентам Гарвардского Университета, передает Associated Press.

Чета Чан-Цукерберг решила пожертвовать часть своего состояния бедным студентам Гарварда, получающим образование в сфере общественных услуг.

Стипендиальная программа для 2300 студентов, которая была названа Priscilla Chan Stride, рассчитана на предстоящие 15 лет.

Жена и соратник Марка Цукерберга Присцилла Чан является выпускницей Гарвардского Университета 2007 года. В свое время она тоже участвовала в грантовой программе Университета — для школьников старших классов.

Напомним, Марк Цукерберг является одним из самых богатых людей на планете. Его состояние оценивается в 74 млрд.

При этом чета Чан-Цукерберг являются участниками инициативы Giving Pledge Уоррена Баффета и Билла Гейтса, в рамках которой миллиардеры и мультимиллионеры со всего мира «торжественно обещают» потратить половину своего состояния на благотворительность.

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Благотворительность

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