В Приморье выдадут свыше 8 тыс. дальневосточных гектаров в 2017 году

Владивосток, , 03:11 — REGNUM В Приморском крае до конца 2017 года планируется выдать более 8 тыс. дальневосточных гектаров. Такую цифру корреспонденту ИА REGNUM озвучили в департаменте земельных и имущественных отношений региона.

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К настоящему времени в Приморье подписано свыше 6,5 тыс. договоров на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование, на подпись гражданам направлено ещё более 1,7 тыс. договоров.

«Мы рассчитываем, что до конца 2017 года как минимум 1,5 тыс. договоров будет вручено заявителям, а число выданных гектаров может значительно превышать количество договоров», — отметили в профильном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, число заявок на получение дальневосточных гектаров приблизилось к отметке в 105,5 тыс., в Приморье подана почти 41,7 тыс. заявок — это лучший показатель среди других регионов ДФО. По количеству выданных земельных участков Приморский край занимает второе место.