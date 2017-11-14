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В Приморье выдадут свыше 8 тыс. дальневосточных гектаров в 2017 году

Общество

Регион сохраняет лидирующую позицию по числу заявок

Владивосток, 14 ноября 2017, 03:11 — REGNUM  В Приморском крае до конца 2017 года планируется выдать более 8 тыс. дальневосточных гектаров. Такую цифру корреспонденту ИА REGNUM озвучили в департаменте земельных и имущественных отношений региона.

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К настоящему времени в Приморье подписано свыше 6,5 тыс. договоров на предоставление земельных участков в безвозмездное пользование, на подпись гражданам направлено ещё более 1,7 тыс. договоров.

«Мы рассчитываем, что до конца 2017 года как минимум 1,5 тыс. договоров будет вручено заявителям, а число выданных гектаров может значительно превышать количество договоров», — отметили в профильном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, число заявок на получение дальневосточных гектаров приблизилось к отметке в 105,5 тыс., в Приморье подана почти 41,7 тыс. заявок — это лучший показатель среди других регионов ДФО. По количеству выданных земельных участков Приморский край занимает второе место.

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Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке

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