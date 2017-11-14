ООН призывает «соблюдать перемирие» во время Олимпиады в Пхёнчане

Нью-Йорк, США, , 02:12 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом «соблюдать перемирие» во время предстоящих Зимних Олимпийских игр в Южной Корее, передает Associated Press.

Сообщается, что резолюция Международного олимпийского комитета о мире во время Олимпиады была принята под бурные аплодисменты Генассамблеи.

По словам президента МОК Томаса Баха, «только ООН может гарантировать спортсменам безопасные Олимпийские игры», а принятая резолюция «создает условия мирных соревнований для всех спортсменов».

Принятый документ предполагает установление обязательного перемирия для всех стран-участников Олимпиады за неделю до открытия игр и в течение недели после окончания Паралимпийских игр.

Напомним, Зимняя Олимпиада 2018 года откроется в южнокорейском Пхёнчане 9 февраля. Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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