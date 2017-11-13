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КНДР упростила для граждан России процедуру получение туристических виз

Общество

Северная Корея — страна с уникальной культурой

КНДР упростила для граждан России процедуру получение туристических виз
stephan
КНДР

Москва, 13 ноября 2017, 22:10 — REGNUM  Власти Корейской Народно-Демократической Республики ускорили процесс выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба туристической компании NKorean.

Сообщается, что официальный Пхеньян существенно упростил процедуру получения виз для российских туристов. Отныне срок рассмотрения заявок на посещение Северной Кореи в новогодние праздники может занять всего 1−2 дня.

Отмечается, что всего год назад выдача северокорейских виз для граждан России занимала в среднем 20 дней.

Также NKorean утверждает, что за прошедшие девять месяцев 2017 год туристический поток из России в Северную Корею вырос более чем в два раза по сравнению с 2016 годом.

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Туризм
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