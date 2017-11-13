В Петербурге могут ввести наказания для подростков за покупку алкоголя

Санкт-Петербург, , 20:51 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести административную ответственность для несовершеннолетних с 16 лет за покупку алкоголя. Об этом глава города заявил 13 ноября в ходе межведомственного совещания по борьбе с незаконным оборотом алкоголя и профилактике его потребления.

Правительство Санкт-Петербурга приняло программу по снижению употребления алкоголя до 2020 года.

На совещании были представлены показатели преступности. За 10 месяцев 2017 года в городе произошло снижение зарегистрированных правонарушений на 3%, но на 6% стало больше преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

«Для повышения результативности наших действий необходимо внести изменения в федеральный закон в части наделения субъектов Федерации полномочиями по ограничению продажи алкогольной продукции, введению административной ответственности несовершеннолетних в этой сфере с 16 лет», — сказал Полтавченко.

Полтавченко считает, что для повышения эффективности борьбы с употреблением алкоголя необходимо дать регионам возможность ограничивать продажу алкогольной продукции.

На совещании выступил заместитель прокурора города Виктор Мельник. Прокуратура отмечает низкое число привлеченных к ответственности за нелегальный оборот поддельного алкоголя. Мельник предложил провести служебные проверки в структурах МВД с целью выявления халатности и волокиты.

Полтавченко выступил с предложением организовать специализированные отделения, «куда бы мы всю эту публику свозили», чтобы не создавать проблемы для нормальных людей в медицинских учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Генпрокуратуры России, Санкт-Петербург оказался на первом месте в РФ по росту численности преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По итогам шести месяцев 2017 года число таких преступлений выросло на 115% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Данные Генпрокуратуры также свидетельствуют о том, что в Санкт-Петербурге происходит наибольшее число преступлений, связанных с оборотом наркотиков по отношению к общему числу преступлений. Доля таких преступлений составляет 27,1%. На втором месте находится Чечня — 20,5%.

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