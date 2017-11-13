Депутат Госдумы просит проверить стройку рядом с ярославским детсадом

Ярославль, , 19:57 — REGNUM Депутат Государственной Думы РФ и координатор проекта «Детские сады — детям» направила запрос в прокуратуру Ярославской области с просьбой проверить законность действий застройщика жилого комплекса рядом с детсадом в Дзержинском районе Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, родители детей, которые посещают детский сад №126 в Ярославле, пытаются остановить строительство 22-этажного дома рядом с детским учреждением. Папы и мамы малышей встревожены таким «соседством» и считают, что во время строительных работ дети будут подвергаться опасности из-за нависающей над территорией прогулочной площадки стрелы крана. Кроме того, высока вероятность того, что многоэтажный монстр оставит детский сад и близлежащие дома без солнца.

Координатор проекта партии «Единая Россия» «Детские сады — детям» Лариса Тутова поддержала родителей. Она цитирует материал, опубликованный ИА REGNUM :

«Родители воспитанников детсада считают, что разрешение на строительство было выдано в нарушение ряда градостроительных норм. Возможно, при строительстве многоэтажного дома воспитанники детского сада будут подвергаться опасности из-за близкого нахождения строительного крана, стрела которого может проходить над территорией прогулочной площадки» — рассказала Лариса Тутова.

Тем не менее, власти Ярославля считают, что дом строится законно, все процедуры и нормы соблюдены и детям ничего не угрожает. Застройщик проводит подготовительные работы, рядом с детским садом установлен железный забор и вагончик для сторожа. Этот забор вызвал законное возмущение не только родителей, но и всех ярославцев, так как поставили его прямо на территории садика, захватив прогулочную зону. После того, как в соцсетях и СМИ поднялась волна недовольства, власти заставили его убрать.

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