Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов уйдет со своей должности

Москва, , 19:39 — REGNUM Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, руководивший изданием 22 года, намерен оставить свой пост, сообщает 13 ноября РБК.

По заявлению самого Муратова, он освободит занимаемую должность 17 ноября и тогда же состоятся выборы нового главного редактора издания.

Сообщается, что на эту должность уже претендуют трое сотрудников «Новой газеты».

Согласно Устава редакции «Новой газеты», выборы главного редактора проводятся каждые два года.

Вероятность возвращения Муратова на пост главного редактора издания пока не обсуждалась, при этом сообщается, что 17 ноября в «Новой газете» появится редакционный совет, состав которого станет известен по итогам голосования.

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