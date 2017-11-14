В чувашском Алатыре вернули памятник Ленину

Чебоксары, , 08:18 — REGNUM В чувашском Алатыре бюст В.И.Ленина, который был установлен на территории детсада и демонтирован по требованию Роспотребнадзора, обрёл новое место. Теперь он будет находиться на территории краеведческого музея, сообщает администрация Алатыря.

Бюст вождя революции стоял на территории детского сада «Солнышко». В 2016 году его демонтировали.

«Это было вызвано необходимостью выполнения предписания территориального отдела управления Роспотребнадзора. Документ предписывал выделить места для игровых площадок воспитанникам дошкольного учреждения. Бюст был перевезен на хранение в Алатырский краеведческий музей», — говорят в мэрии города.

В ноябре 2017 года ему нашли новое место. Бюст установили на территории, прилегающей к музею. Над созданием постамента работали сотрудники музея Елена Раздъяконова и Виктор Киреев. В администрации отмечают, что в 2018 году здесь начнется реализация проекта «Парк «Музейный сад» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» — в частности, он предполагает «устройство прогулочной аллеи, клумб, скамеек для отдыха, освещения и возможности дальнейшего размещения скульптур».

Отметим, что в Чебоксарах накануне 100-летия революции, 5 ноября, была вскрыта так называемая «капсула времени», заложенная в 1967 году у подножия памятника Ленину возле ныне несуществующего Чебоксарского хлопчатобумажного комбината. При вскрытии капсулы выяснилось, что она сгнила, поэтому пришлось зачитывать заранее подготовленную копию послания.

Читайте также: Расколотый праздник: коммунисты в Чувашии разделились

Напомним, в 2016 году накануне празднования Дня Победы в Чувашии снесли памятник павшим героям войны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, это произошло в деревне Новое Андиберево Яльчикского района, где вместо простоявшего 35 лет старого памятника появился новый фельдшерско-акушерский пункт. Общественность возмутилась циничными действиями местной власти, направив письмо в адрес министра культуры РФ. Администрации поселения сослалась на решение жителей деревни, заверив, что без памятника населённый пункт не останется.

Читайте также: В Чувашии снесли памятник павшим героям войны, чтобы построить ФАП