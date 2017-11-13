В Калуге выступили против «ювенального постановления» Верховного суда

Калуга, , 19:54 — REGNUM В Калуге продолжают серию родительских пикетов против ювенальных инициатив правительства. 13 ноября у здания государственной телерадиокомпании «Калуга» прошёл одиночный пикет представителя регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественной организации, на повестке дня возможное решение Верховного суда в пользу проекта постановления пленума суда, содержащего «ювенальные» правовые закладки.

По мнению протестующих, принятие документе выдаст «ювеналам» разрушительный для семей карт-бланш в части отобрания детей и ограничения или лишения родительских прав. Родители требуют не принимать проект постановления пленума Верховного суда РФ в случае, если из текста документа не будут исключены ювенальные аспекты.

«Мы не знаем, каков текст рассматриваемого завтра Верховным судом постановления, так как он не предан огласке и его нет в общественном доступе. Но мы знаем, что проект рассматриваемого 14 ноября постановления пленума Верховного суда узаконивал, по сути, противозаконные ювенальные нормы, используемые в практике. И мы призываем Верховный суд отклонить проект, если в нём присутствуют ювенальные закладки. Лоббисты ювенальной юстиции очень сильны и изворотливы. Их остановили, отменив «закон о шлепках» и «контингенте», они проталкивают свои ювенальные нормы из методичек и внутренних приказов через Верховный суд. Мы верим, что наша судебная система не сгнила окончательно и не пойдет на легализацию антисемейных ювенальных норм», — заявила представитель калужского отделения РВС.

Напомним, 13—14 ноября в Москве стартует всероссийский сетевой форум с международным участием «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию детства».

Ожидается участие в мероприятии уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой. Отметим, что в мае 2017 года омбудсмен посетила с рабочим визитом Финляндию, известную активным применений ювенальных практик, что вызвало протест среди противников внедрения ювенальных технологий в России. Теперь сотрудники финской «сферы семейных услуг» приглашены выступить экспертами на форуме.