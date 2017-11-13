В Грозном приземлился самолет с очередной группой женщин и детей из Сирии

Грозный, , 19:02 — REGNUM Очередная группа женщин и детей прибыла спецрейсом в Чечню сегодня, 13 ноября. На борту самолета 41 человек: 36 граждан России, еще 5 человек — уроженцы Узбекистана и Казахстана, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

В аэропорту их встречали представители руководитель администрации главы и правительства Чечни Абдулкахир Израйилов, депутаты парламента ЧР, представители правоохранительных органов. Кроме того, прибывших из Сирии встречали врачи, так как, по данным ряда СМИ, среди женщин и детей есть лица с диагнозом «туберкулез».

Родным вернувшихся женщин пообещали, что после осмотра медиков и проведения необходимых таможенных процедур всех отпустят домой. Встречающие держали плакаты: «Спасибо Рамзану Кадырову», «Спасибо Сергею Шойгу».

Возвращением женщин и детей, как и в предыдущих случаях, занимался спецпредставитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби. С его помощью уже удалось вернуть на родину около 90 человек. В предыдущей группе было возвращено домой 14 детей и семеро женщин — уроженок Чечни и Дагестана.

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Двоих из них прямо в аэропорту задержали, так как они находились в розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Ранее представитель правоохранительных структур заявлял, что по возвращении домой им будет предложено подписать явку с повинной и таким образом они избегут уголовного преследования. 24 октября Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении задержанных женщин меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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Как сообщало ИА REGNUM, возвращением российских граждан из зоны боевых действий в Сирии начали заниматься летом 2017 года. При Совете по правам человека в РФ была создана комиссия, которая уполномочена заниматься этим вопросом. Самое активное участие в этом деле принимает сенатор Зияд Сабсаби. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в Сирии могут находиться тысячи российских детей.

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