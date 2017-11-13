СК России готов помочь WADA в изучении «базы данных Родченкова»

Москва, , 18:25 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации готов оказать всестороннюю помощь Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в расследовании имеющихся у WADA фактов возможных нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. Соответствующее заявление сделала сегодня, 13 ноября, официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, ранее WADA сообщило, что смогло заполучить электронный файл базы данных лабораторной информационной системы Московского допингового центра с информацией о тестированиях за период с января 2012 по август 2015 года.

Петренко заявила, что в СК России обратили внимание на эту информацию о якобы полученной WADA базы данных лабораторной информационной системы Московского допингового центра (ФГУП «Антидопинговый центр»).

«В связи с этим Следственный комитет РФ заявляет о готовности к сотрудничеству со Всемирным антидопинговым агентством для расследования возможных фактов нарушений антидопинговых правил и исследования информации, содержащейся в указанной базе», — сказала Петренко.

Она подчеркнула, что СК России уже направило обращение во Всемирное антидопинговое агентство, в котором Следственный комитет РФ предложил совместное сотрудничество в исследовании указанной базы.

Петренко напомнила, что Главное следственное управление СК РФ ведет расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, скрывающегося на территории США. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.