Законопроект о запрете газа в многоэтажках внесен в Госдуму

Москва, , 18:15 — REGNUM Законопроект о поэтапном запрете газификации помещений многоквартирных домов внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Предполагается запрет на проектирование и строительство многоквартирных домов, предусматривающих возможность применения газа в жилых помещениях.

Одновременно предлагается запретить газификацию жилых помещений после проведения капитального ремонта многоквартирных домов, за исключением случаев, когда в силу географических или климатических особенностей субъекта РФ применение иного энергетического ресурса не представляется возможным.

По мнению парламентария, на время эксплуатации газа в многоквартирных домах до капитального ремонта устаревшие газовые плиты должны быть заменены на современные с «максимальной защитой от «дурака», где газ не может быть включен без горения конфорки. Также должна быть установлена система сигнализации ПДК газа в воздухе с автоматическим отключением подачи газа, указал он.