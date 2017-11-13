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В Таджикистане суд приговорил к тюрьме сторонников «Салафии»

Общество

Суд признал вину подсудимых за организацию деятельности экстремистской организации

Худжанд, Таджикистан, 13 ноября 2017, 18:32 — REGNUM  На севере Таджикистана двое жителей Худжанда приговорены судом к тюремному сроку за распространение идей запрещённой в республике организации «Салафия», сообщает 13 ноября «ASIA-Plus» со ссылкой на судью НекрузМаъруфзода.

Суд признал вину подсудимых за организацию деятельности экстремистской организации и приговорил одного мужчину к пяти годам и второго к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

По словам судьи, виновные распространяли идеи салафии за счет социальных сетей вплоть до момента ареста. Они также имели связь с представителями движения в Саудовской Аравии и учились пропаганде запрещенных в Таджикистане идей.

Свои идеи осужденные пропагандировали в мечети «НуриИмон» в одном из поселков Согдийской области Таджикистана.

Напомним, 12 января 2015 года источник в верховном суде Таджикистана сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что ранее запрещённая в республике организация «Салафия» признана экстремистской.

Запрет на деятельность организации был принят в 2009 году, но, несмотря на это, по сообщению представителей МВД, активность ее сторонников в 2015 году только нарастала.

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