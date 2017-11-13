Москва, , 17:34 — REGNUM В Госдуме открылся супермаркет — магазин заменил кулинарию, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября. В ассортименте есть и продовольственные, и промышленные товары.

Супермаркет открыт на месте бывшей кулинарии. Теперь, как в супермаркете, товары разложены на полках и покупатели могут самостоятельно их выбирать и рассчитываться на кассе.

В магазине можно приобрести алкоголь, чай, кофе, напитки, полуфабрикаты, сыры, мясо, рыбу, икру, лапшу быстрого приготовления, а также конфеты и семечки. Также можно купить колготки и носки.

Ранее депутаты и сотрудники аппарата нижней палаты парламента высказывали недовольство в связи с тем, что в Госдуме нельзя купить самое необходимое.