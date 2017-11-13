Адреса новых пешеходных зон определили в Петербурге

Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Приоритетными объектами для развития пешеходных пространств в Санкт-Петербурге стали Большой проспект Петроградской стороны, набережная реки Карповки, Кронверкский проспект. Как сообщает 13 ноября пресс-служба Смольного, правительство города одобрило концепцию развития пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов в Петербурге.

Отмечается, что в основу концепции легли предложения администраций 18-ти районов Санкт-Петербурга и данные социологического опроса жителей Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Московского районов.

Проанализировав размещение зеленых насаждений общего пользования, объектов историко-культурного наследия, организаций культуры, объектов монументального искусства, тематических пешеходных и велосипедных маршрутов и станций велопроката, специалисты предложили алгоритм развития общественных пешеходных пространств и пешеходных маршрутов.

Одним из таких пространств станет новая рекреационная зона вдоль реки Карповки в Петроградском районе. В Василеостровском районе будет реализован проект по продолжению набережной «Морской фасад» Линейным парком, Новосмоленской набережной, зоной вдоль набережной реки Смоленки. Здесь появится общественное пространство, включающее зоны активного и тихого отдыха, массовых мероприятий, детского отдыха, пляжного отдыха, а также причалы водного транспорта.

«Пешеходные маршруты по Невскому проспекту, Большой Морской, 1-й Советской выполняют роль объектов повышенного туристического внимания и становятся дополнительными городскими рекреациями», — отмечают в Смольном.

Еще одна пешеходная зона появится на Андреевской улице в Кронштадте, у воссозданного Андреевского собора.

«Концепция программы пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов в Санкт-Петербурге» будет реализована в период 2019—2022 годов.

«Это один из этапов реализации Стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030 года, формирования комфортной городской среды, которая направлена на повышение качества жизни петербуржцев», — заявил вице-губернатор города Игорь Албин.

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Как отмечали ранее городские власти, петербургская концепция выполнена с учетом целей и принципов проекта «Формирование комфортной городской среды» (на 2017−2022 гг.), реализацию которого на федеральном уровне координирует Министрой. В 2017 году Москва и Санкт-Петербург не могли претендовать на федеральные средства, предусмотренные этим приоритетным проектов. На 2018 год Северная столица намерена подать заявку и участвовать в конкурсном отборе проектов благоустройства городской среды.

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